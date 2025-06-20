Гонорар Усика за реванш із Дюбуа: українець отримає рекордну суму

Бій-реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа обіцяє бути однією з найбільш видовищних подій в історії світового боксу. Але запам’ятається він і іншим: рекордними фінансовими винагородами.

За один лише вечір, проведений на рингу стадіону Вемблі у Лондоні, обидва важковаговики зароблять астрономічні суми.

Яким буде гонорар Олександра Усика за бій-реванш з Даніелем Дюбуа — подробиці далі.

Гонорар за бій реванш Усика та Дюбуа

Загальний гонорар за бій-реванш Усик-Дюбуа сягне 150 мільйонів фунтів стерлінгів, це понад 200 мільйонів доларів США.

Головну фінансову винагороду вечора отримає Олександр Усик — нашому спортсмену заплатять 97,5 мільйона фунтів або приблизно 132 мільйони доларів.

Це буде новий особистий рекорд боксера, і один із найвищих гонорарів в історії боксу.

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Британець Даніель Дюбуа також не піде з рингу з порожніми кишенями — його частка складе 52,5 мільйона фунтів, близько 71 мільйон доларів.

Такий розподіл доходів — 65% на користь Усика — не випадковий. Саме він нині є володарем трьох головними чемпіонських поясів WBA, WBO та WBC.

Тоді як Дюбуа вийде на ринг як чинний чемпіон за версією IBF — пояса, від якого Усик добровільно відмовився рік тому.

Якщо порівнювати з попередніми гонорарами обох боксерів, то майбутні суми виглядають справді вражаюче.

До цього часу для Усика найбільшим був гонорар за бій з Тайсоном Ф’юрі, тоді він заробив 114 мільйонів доларів.

У Дюбуа попередній максимум значно скромніший: 4,6 мільйона за бій з Ентоні Джошуа. Щоправда, разом із прибутком від платних трансляцій спортсмен тоді отримав 13 мільйонів доларів.

Такі нечувано високі гонорари пояснюються тим, що реванш — надзвичайна подія у світі боксу. Це буде лише другий випадок в історії, коли на кону стоятимуть усі чотири головні титули у суперважкій вазі.

Бій викликає шалений інтерес у глядачів — очікується, що 19 липня його покажуть у більш як ста країнах світу. І вже зараз бій називають головним боксерським шоу 2025 року, а експерти та букмекери роблять прогнози.

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