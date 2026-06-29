Для тебе

Усик відмовився від титулів: хто отримав пояси та коли чекати останній поєдинок чемпіона

Ольга Петухова, редакторка сайту 29 Червня 2026, 15:30 3 хв.
усик залишив всі титули
Фото Instagram

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