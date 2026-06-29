Усик відмовився від титулів: хто отримав пояси та коли чекати останній поєдинок чемпіона

У червні 2026 року абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик офіційно оголосив, що добровільно звільняє свої чемпіонські пояси.

Це рішення стало одним із найгучніших у сучасному боксі та повністю переформатувало ситуацію в хевівейті.

Які титули залишив Олександр Усик

В своєму Іnstagram Олександр Усик офіційно оголосив, що відмовляється від титулів WBA, WBC та IBF, хоча завершувати кар’єру поки не планує.

Таким чином Олександр Усик відмовився від трьох основних титулів світового рівня:

WBC (Всесвітня боксерська рада)

WBA (Всесвітня боксерська асоціація)

IBF (Міжнародна боксерська федерація)

Титул WBO (Всесвітня боксерська організація) українець звільнив раніше, а от престижний пояс за версією журналу The Ring формально залишається у володінні Усика, що дозволяє йому де-факто зберігати статус лідера дивізіону.

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Чому Усик відмовився від титулів

Головною причиною відмови є свідоме небажання боксера проводити обов’язкові захисти титулів проти претендентів, які диктують міжнародні організації, та прагнення звільнити дорогу молодим бійцям.

Організації виставляли дедлайни щодо захисту: наприклад, WBC зобов’язувала погодити бій із обов’язковим претендентом Агітом Кабаєлом до 30 червня 2026 року.

Також у черзі стояли Мозес Ітаума (від WBA) та Френк Санчес (від IBF).

Замість того, щоб проводити рутинні захисти, 39-річний українець вирішив звільнити пояси, щоб претенденти могли битися за них між собою, а сам українець отримав змогу зосередитися на масштабних та фінансово привабливих поєдинках, які цікаві особисто йому.

Кому дісталися титули Усика

Дивізіон одразу перейшов у стан перебудови. Станом на кінець червня 2026 року ситуація з титулами виглядає так:

WBC: Німецький боксер Агіт Кабаєл (колишній тимчасовий чемпіон) офіційно підвищений до статусу повноцінного чемпіона світу.

WBO: Цим титулом наразі володіє британець Даніель Дюбуа.

WBA: Очікується, що титул перейде до Мурата Гассієва або за нього битиметься головний претендент організації — молодий британець Мозес Ітаума.

IBF: Статус поясу залишається вакантним, за нього сперечатимуться топові кандидати на чемпіонський пояс.

Усик залишається непереможеним на професійному рингу та одним із небагатьох боксерів в історії, які ставали абсолютними чемпіонами світу і в першій важкій, і в надважкій вазі.

Саме тому його рішення багато експертів назвали символічним завершенням цілої епохи у хевівейті.

Замість того щоб утримувати титули до завершення кар’єри, українець вирішив відкрити шлях новому поколінню боксерів.

Чи будуть ще бої в Усика у 2026 році

Проте кар’єра нашого боксера поки триває.

Спортсмен підкреслює: “Я залишаю пояси, але не йду зі спорту, тому що в мене є Last Dance (Останній танець)”.

У травні 2026 року Усик уже провів один поєдинок і захистив свої титули в Каїрі проти легенди кікбоксингу Ріко Верховена.

Нині відомо про роботу над його наступним — і, цілком імовірно, фінальним поєдинком у професійній кар’єрі.

Промоутер Едді Гірн підтвердив, що сторони досягли принципової згоди на бій Олександра Усика проти американського ексчемпіона та нокаутера Деонтея Вайлдера.

Цей поєдинок планується як нетитульний, але дуже грошовий. Вайлдер — єдиний культовий суперважковаговик свого покоління, з яким Усик ще не перетинався в рингу (після перемог над Джошуа, Ф’юрі та Дюбуа).

Офіційний анонс дати та місця проведення цього бою ще чекають.

Після цього бою Олександр Усик має намір завершити професійну кар’єру.

Читай також про те, як раніше Олександр Усик відмовився від одного зі своїх поясів.

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