Усик отказался от титулов: кто получил пояса и когда ждать последний поединок чемпиона

У июне 2026 года абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик официально объявил, что добровольно освобождает свои чемпионские пояса.

Это решение стало одним из самых громких в современном боксе и полностью переформатировало ситуацию в хевивейте.

Какие титулы оставил Александр Усик

В своём Instagram Александр Усик официально объявил, что отказывается от титулов WBA, WBC и IBF, хотя завершать карьеру пока не планирует.

Таким образом Александр Усик отказался от трёх основных титулов мирового уровня:

WBC (Всемирный боксёрский совет)

(Всемирный боксёрский совет) WBA (Всемирная боксёрская ассоциация)

(Всемирная боксёрская ассоциация) IBF (Международная боксёрская федерация)

Титул WBO (Всемирная боксёрская организация) украинец освободил ранее, а престижный пояс по версии журнала The Ring формально остаётся во владении Усика, что позволяет ему де-факто сохранять статус лидера дивизиона.

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Почему Усик отказался от титулов

Главная причина отказа — сознательное нежелание боксера проводить обязательные защиты титулов против претендентов, которых назначают международные организации, и стремление освободить дорогу молодым бойцам.

Организации выставляли дедлайны по защите: например, WBC обязывала согласовать бой с обязательным претендентом Агитом Кабайелом до 30 июня 2026 года.

Также в очереди стояли Мозес Итаума (от WBA) и Фрэнк Санчес (от IBF).

Вместо того чтобы проводить рутинные защиты, 39-летний украинец решил освободить пояса, чтобы претенденты могли биться за них между собой, а сам он получил возможность сосредоточиться на масштабных и финансово привлекательных поединках, которые интересны лично ему.

Кому достались титулы Усика

Дивизион сразу перешёл в состояние перестройки. По состоянию на конец июня 2026 года ситуация с титулами выглядит так:

WBC : немецкий боксёр Агит Кабайел (бывший временный чемпион) официально повышен до статуса полноценного чемпиона мира.

: немецкий боксёр Агит Кабайел (бывший временный чемпион) официально повышен до статуса полноценного чемпиона мира. WBO : этим титулом на данный момент владеет британец Даниэль Дюбуа.

: этим титулом на данный момент владеет британец Даниэль Дюбуа. WBA : ожидается, что титул перейдёт к Мурату Гассиеву или за него будет драться главный претендент организации — молодой британец Мозес Итаума.

: ожидается, что титул перейдёт к Мурату Гассиеву или за него будет драться главный претендент организации — молодой британец Мозес Итаума. IBF: статус пояса остаётся вакантным, за него будут бороться топовые кандидаты на чемпионский титул.

Усик остаётся непобеждённым на профессиональном ринге и одним из немногих боксёров в истории, которые становились абсолютными чемпионами мира и в первом тяжёлом, и в супертяжёлом весе.

Именно поэтому его решение многие эксперты назвали символическим завершением целой эпохи в хевивейте.

Вместо того чтобы удерживать титулы до завершения карьеры, украинец решил открыть путь новому поколению боксёров.

Будут ли ещё бои у Усика в 2026 году

Однако карьера боксера пока продолжается.

Спортсмен подчёркивает: “Я оставляю пояса, но не ухожу из спорта, потому что у меня есть Last Dance (Последний танец)”.

В мае 2026 года Усик уже провёл один поединок и защитил свои титулы в Каире против легенды кикбоксинга Рико Верхувена.

Сейчас известно о работе над его следующим — и, вполне вероятно, финальным поединком в профессиональной карьере.

Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что стороны достигли принципиального согласия на бой Александра Усика против американского экс-чемпиона и нокаутёра Деонтея Уайлдера.

Этот поединок планируется как нетитульный, но очень денежный. Уайлдер — единственный культовый супертяж своего поколения, с которым Усик ещё не встречался в ринге (после побед над Джошуа, Фьюри и Дюбуа).

Официальный анонс даты и места проведения боя ещё ожидается.

После этого поединка Александр Усик намерен завершить профессиональную карьеру.

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