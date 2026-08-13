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Погода на сентябрь 2026 во Львове: когда доставать зонтики и теплые свитера

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 августа 2026, 18:00 3 мин.
Погода во Львове на сентябрь: будут ли дожди
Фото Pexels

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