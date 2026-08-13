Погода на сентябрь 2026 во Львове: когда доставать зонтики и теплые свитера

Сентябрь во Львове — это время, когда аромат свежевыпеченных штруделей в кофейнях начинает конкурировать с первым прохладным дыханием осени. Это месяц контрастов, когда ты можешь начать день в легком плаще, а закончить его под зонтиком, прячась от знаменитой львовской мжички.

Так что читай, какая будет погода в следующем месяце во Львове, чтобы успеть насладиться прогулками по дворикам старого города и не замерзнуть во время вечерней экскурсии.

Прогноз погоды в сентябре во Львове 2026: первая и вторая декады

Если сравнивать с прошлым месяцем, то погода первого месяца осени будет показивать постепенное, но уверенное снижение температуры. Летняя жара остается в воспоминаниях, уступая место мягкому осеннему солнцу и частым осадкам, которые так подходят львовской архитектуре.

Начало осени (с 1 по 10 число) будет относительно мягким, хотя и не без погодных сюрпризов. Этот прогноз погоды в сентябре во Львове 2026 года обещает такую динамику:

Первые дни (1–3): город встретит осень умеренным теплом до +21°C. Однако уже 3 возможна гроза, а 4 — затяжной дождь;

Пик тепла (8–9 ): Это будет идеальное время для прогулок. Столбики термометров поднимутся до +23°C. Это последние дни месяца, когда можно будет почувствовать настоящее летнее солнце;

Резкое похолодание: Уже 10 температура упадет до +17°C, а ночью впервые за сезон опустится до +7°C.

Вторая декада (11–20) станет испытанием для любителей сухой погоды. Львов покажет свой настоящий дождливый характер. После короткого солнечного промежутка 11 сентября город накроет волна осадков. Самым ненастным днем станет 15 — ожидается гроза и снижение температуры до +15°C днем.

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Точный прогноз погоды во Львове на сентябрь 2026: финал месяца

Завершением первого осеннего месяца будет солнечным, но уже по-настоящему холодным. Обнародованный точный прогноз погоды во Львове на сентябрь 2026 года указывает на то, что ночи станут критически прохладными.

Вот на что стоит обратить внимание в третьей декаде:

23 и 24: Небольшое потепление до +19°C, небо будет затянуто облаками, но без существенных осадков;

Температурное падение: Начиная с 26, дожди вернутся, а дневная температура зафиксируется на отметке +15°C;

Ночные приморозки: Ночь на 27 станет самой холодной — всего +3°C. В последние дни месяца ночная температура будет держаться в пределах +4…+5°C.

Месяц завершится солнечной, но прохладной погодой: 29 и 30 прогнозируется до +15°C днем. Это идеальное время, чтобы сменить легкую одежду на теплое пальто и шерстяной шарф. Львов в этот период становится невероятно атмосферным, хотя дыхание зимы уже начинает ощущаться в утренних туманах.

Планируя свой сентябрь во Львове, не забудь о многослойности в гардеробе и всегда держите зонтик наготове.

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