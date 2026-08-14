Поздравления с Медовым Спасом 2026 года в картинках, чтобы жизнь была сладкой

Одними из главных церковных праздников августа являются три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый.
Первым отмечают Медовый Спас, в этом году праздник пришелся на 1 августа по новому церковному календарю и 14 августа по старому календарю.
Первый Спас называют Медовым, ведь раньше люди в этот период собирали мед. Однако ели его только после освящения в церкви. Второе название праздника — Маковея, ведь на полях к этому времени уже созревает мак.
Согласно традициям праздника, нужно печь коржи с маком и есть их с медом. Освящать в церкви мед, мак, полевые цветы, которые потом становятся оберегом.
В этот день на пасеку приходили дети, и всех желающих угощали свежим медом. Существует еще третье название этого праздника — Мокрый Спас, поэтому следует быть осторожными на воде в этот день.
На Медовый Спас принято быть добрым и желать всем счастья и хорошей судьбы. Если быть добрым к окружающим, это вернется в стократ. Люди приветствовали друг друга с искренними намерениями и угощали пирожками, коржами и медом.
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Раньше мы рассказывали тебе, какие церковные праздники мы будем отмечать в августе 2026 и какие традиции этих празднований.
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