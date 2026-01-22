День ангела Оксаны 2026: новые и старые даты именин, интересное о характере и поздравления с праздником

Очаровательная, принципиальная и рациональная — черты, присущие Оксане, идеально соответствуют реалиям нынешнего времени. Так что популярность имени с годами не уменьшается, и новорожденные девочки получают это имя снова и снова.

О значении имени, характере и датах именин по церковному календарю, а также сердечные поздравления с днем ​​ангела Оксаны — в нашем материале.

Когда день ангела Оксаны по новому и старому церковному календарю 2026

По старому церковному календарю день ангела Оксаны отмечают 31 января, 6 февраля, 20 марта, 6 июня, 26 августа, 15 сентября.

По новому календарю день ангела Оксаны празднуют 18, 24 января, 7 марта, 24 мая, 13 августа, 2 сентября.

День ангела Оксаны — кто ее святая покровительница

Все Оксаны считают небесной покровительницей Ксению — святую времен раннего христианства, диаконису монастыря в городе Милас, которая уверовала во Христа и всю свою сознательную жизнь посвятила служению Богу.

Полагают, что Ксения происходила из богатой римской семьи, родители дали ей имя Евсевия. Став взрослой, девушка из-за неповиновения родителям покинула родной дом и искала лучшей судьбы. Она отказалась выходить замуж за мужчину, которого для нее избрали, и в 17 лет сбежала на остров Кос.

Именно на этом острове Евсевия встретила пресвитера Павла, приведшего ее к христианству. После крещения она сменила имя на Ксения (Оксана), а затем переехала в город Милас (нынешняя Турция), где за собственные средства построила церковь Святого Стефана.

Здесь Ксения основала великую христианскую общину, а позже приняла монашество. Когда Павел стал епископом города, он назначил Ксению диаконисой.

Святая Ксения (Оксана) умерла в 450 году в Миласе, поэтому иногда ее называют Ксенией Миласской.

Значение имени Оксана

Оксана является украинской формой имени Ксения, которое имеет греческое происхождение и означает: чужестранка, гостья, путешественница или гостеприимная женщина.

Имя издавна крайне распространено в Украине, и имеет множество уменьшительно-ласкательных вариантов: Оксанка, Оксанонька, Оксаночка, Оксануся; Аксеня, Аксинка, Аксюта, Ксения, Ксенька, Ксенка.

Какая Оксана по характеру

Оксана имеет уязвимый внутренний мир, поэтому ее легко обидеть: любые намеки или недомолвки она воспринимает лично. Хотя сама часто бывает прямолинейной и принципиальной, что может удерживать посторонних людей на некотором расстоянии.

Часто Оксана уверена в правильности собственного мнения и может настойчиво убеждать в нем других. Она мыслит и действует рационально: перед принятием любого решения все тщательно обдумывает.

Если нужно детально проанализировать ситуацию, рассмотреть все аспекты или скрытые детали, обращайтесь к Оксане.

Хотя в глубине души она идеалистка, часто представляет мир без проблем и искренне желает, чтобы идеалы воплотились в реальной жизни.

Для брака Оксана ищет мужа, которому может доверять, и который обеспечит ей надежный тыл.

Ее слабость — дети. Она безгранично их любит и мечтает иметь хотя бы трое своих.

Оксана — хорошая и ответственная мать, которая при этом держит дисциплину. К воспитанию детей она относится со свойственной ей рациональностью.

Поздравление с днем ​​ангела Оксаны своими словами

Желаю тебе крепкого здоровья, счастливой судьбы, заоблачных успехов и удачи, которая ни на шаг не отступит! С именинами, Оксана! Пусть каждый день твои глаза светятся радостью, а руки устают только от охапок цветов. Пусть сердце не знает печали, а незримый ангел всегда хранит твое спокойствие.

***

Оксаночка! В день твоего ангела прими наши поздравления! Желаю всегда оставаться сильной и верить в себя. Пусть неудачи обходят тебя стороной, а счастье держится рядом, мечты сбываются, несмотря ни на что! И пусть в жизни будет как можно больше приятных сюрпризов!

***

Наша милая Оксанка! Поздравляем тебя с именинами! Пусть этот день еще раз покажет, как ты красива, умна и необыкновенна! Желаем отличного настроения, радости в работе и безоблачного счастья. Люби и будь любимой всегда!

***

Оксанка! Поздравляю с днем ​​ангела! Пусть в твоем сердце всегда царит неисчерпаемый оптимизм, а удача шагает рядом и вдохновляет. Желаю сил от каждого момента жизни, гармонии в отношениях и неугасающей яркости!

***

Оксана, прими поздравления с днем ​​ангела! Желаю тебе ярких эмоций, добрых людей рядом, благоприятных обстоятельств и счастливой любви. Пусть твой ангел-хранитель защищает от грусти. Пусть мечты сбываются, а ключ к счастью всегда будет в твоих руках. С праздником!

