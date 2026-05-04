День разоблачения 2026: когда выйдет новый блокбастер Спилберга

Вышел первый трейлер нового фильма Стивена Спилберга День разоблачения (Disclosure Day) — загадочной научно-фантастической истории об инопланетянах, которую уже называют одним из самых таинственных проектов режиссёра за последние годы.

Что известно о новом проекте мэтра кино — в материале.

Disclosure Day 2026 дата выхода

Над сценарием Disclosure Day (День разоблачения) работал Дэвид Кепп — давний соратник Спилберга, известный по таким работам, как Парк Юрского периода, Война миров и другие культовые блокбастеры.

Музыку создаёт Джон Уильямс — это уже их тридцатая совместная работа со Спилбергом.

Премьера Disclosure Day запланирована на 11 июня 2026 года, и уже сейчас фильм воспринимается как потенциальный крупный летний релиз.

Идея сюжета при этом принадлежит самому Спилбергу, но детали держатся в строгой тайне — даже после выхода трейлера полной картины истории нет.

Единственное, что намекает на сюжет — тревожный вопрос из промо: что будет, если человечество узнает, что оно не одиноко во Вселенной?

И готовы ли мы к этой правде, которая “принадлежит семи миллиардам людей”. Это первый за долгое время фильм Спилберга, где тема контакта с инопланетянами подаётся не как приключенческое открытие, а как глобальный психологический кризис для всего человечества.

То есть Спилберг, который имеет три Оскара и культовый статус в Голливуде, возвращается к теме, где соединяются страх, открытие и контакт с неизвестным — то, что он умеет делать лучше всего.

В фильме День разоблачения собрался сильный актёрский состав: Эмили Блант, Джош О’Коннор, Колин Ферт, Ева Хьюсон, Уайатт Рассел и Колман Доминго — то есть ставка явно сделана на большой масштаб и эмоциональную драму.

Съёмки проходили в 2025 году в США, и уже известно, что фильм будет иметь более тёмный, тревожный тон, чем классические ленты Спилберга.

Производство держали в максимально закрытом режиме: сценарии выдавались и забирались под жёстким контролем, чтобы избежать утечек.

Читай также о фантастических фильмах о путешествиях во времени — выбирай картину на вечер о приключениях за пределами реальности.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!