Дьявол носит Прада 2: кассовые сборы сиквела за первые выходные превзошли оригинал втрое

Если ты думал, что Миранда Пристли ушла на пенсию, то у нас для тебя новости. Сиквел культовой драмы Дьявол носит Prada 2 не просто вернулся в кинотеатры — он влетел туда с грацией супермодели, оставив позади почти всех конкурентов года.

Як повідомляє авторитетне видання Variety, 77 миллионов долларов за первый уикенд в США. Только вдумайся: оригинал 2006 года стартовал со скромных 27 миллионов. Похоже, за 20 лет аппетит зрителей к высокой моде и токсичному менеджменту только вырос. Общие мировые сборы за выходные уже достигли 233,6 миллиона, что заставляет боссов Disney облегченно выдохнуть.

Почему сиквел Дьявол носит Prada стал главным кинособытием года: цифры и факты

По официальным данным бюджет фильма Дьявол носит Prada, составил солидные 100 миллионов долларов. Режиссер Дэвид Фрэнкель не скрывает: основной чек выписали актерскому составу. И это логично.

Очень немногие драматические сериалы достигают такого успеха один раз, не говоря уже о втором, который принес бы еще больше успеха, — говорит издатель кассового бюллетеня FranchiseRe Дэвид А. Гросс.

Увидеть снова вместе Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи — удовольствие не из дешевых, но оно окупилось мгновенно. Зрители в экстазе: несмотря на сдержанные отзывы критиков, обычные люди поставили ленте твердую «A-» (CinemaScore). Ностальгия — это оружие, против которого нет иммунитета.

Кто еще борется за внимание зрителей

Пока Энди Сакс (теперь уже в статусе топ-редактора) покоряет Runway, другие блокбастеры тоже стараются держать удар:

Майкл (байопик о Джексоне) крепко держится на втором месте. Его результат — 54 млн за второй уикенд и суммарные 423 млн в мире. Очень достойно;

Супер Марио: Фильм о Галактике уже собрал более 900 миллионов долларов. Маленький водопроводчик всё еще остается золотой жилой для Universal;

Космический эпос с Райаном Гослингом Проект Аве Мария тоже не сдается: 638 миллионов общих сборов подтверждают, что умная фантастика все еще в цене.

На пятую строчку неожиданно вырвался ирландский хоррор Hokum от студии Neon. История о писателе и древнем зле в старом поместье собрала 6,4 миллиона. Для нишевого ужастика — это настоящий прорыв.

А вот анимационный Скотный двор по Оруэллу с треском провалился. Плохая оценка от зрителей (C-) и жалкие 3,3 миллиона на старте говорят о том, что Angel Studios в этот раз не угадали с форматом.

Кинотеатры снова в моде, и диктует эту моду Миранда Пристли. Пока мир цитирует старые фразы о голубом свитере, сиквел уверенно идет к тому, чтобы превзойти сборы оригинала уже через несколько недель.

