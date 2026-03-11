Стиль жизни Шоу-биз

Более 15 млн за первую неделю: кассовые сборы фильма “Мавка. Справжній міф” в прокате

Ирина Танасийчук, журналист сайта 11 марта 2026, 11:30 2 мин.
Фото к: Мавка. Справжній міф: результаты проката на первой неделе показа
Фото: Film.ua

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