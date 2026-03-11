Более 15 млн за первую неделю: кассовые сборы фильма “Мавка. Справжній міф” в прокате

В национальный прокат 26 февраля 2026 года вышел фильм “Мавка. Справжній міф”. Это новое видение легендарного фольклорного образа, которое погружает в древнейшую украинскую мифологию.

За первую неделю показа фильм собрал 15537593 грн кассовых сборов и 77733 зрителей. Прокат продолжается, и ты можешь увидеть ленту в кинотеатре своего города.

Мавка. Справжній міф: о чем фильм

Главная героиня Мавка встречает Лукьяна, студента-биолога, приезжающего с одногруппниками в древний лес на научную экспедицию. Ее миссия — заманить его к Темному озеру и отнять жизненную силу. Но в сердце Мавки вспыхивает любовь к юноше.

Этот выбор нарушает уклад жизни русалок. Они пытаются вернуть героиню на темную сторону, чтобы и дальше питаться человеческой энергией на дне озера. Это история о том, как противостоят друг другу искренняя любовь и инстинктия.

Над фильмом работала режиссер Катя Царик и продюсер Ирина Костюк и Анна Елисеева. Автор сценария — Ярослав Войцешек. Главные роли исполнили новые лица украинского кино — Арина Бочарова (Мавка) и Иван Довженко (Лукьян).

Украинские пейзажи и костюмы мавок и русалок подготовила основательница бренда TTSWTRS Анна Осмехина. Для правдивости информации для создания фильма привлекли этнолога и доктора исторических наук Владимира Галайчука. Так что эта история максимально приближена к аутентичной мифологии, а мальчишки в ней являются опасными существами.

В фильме зрителей ждут высококачественные визуальные спецэффекты, звукорежиссура, от которой перехватывает дыхание, и финальный хит от KOLA и YAKTAK.

Вселенную Мавки продвигают и другие известные украинские бренды: ювелирные изделия SOVA, стильные кольца от INTERTOP, коллаборация с “МATRO” и “Свиточ”. Вдобавок по Киеву курсирует брендированный троллейбус и артвагон в метрополитене, где пассажиры могли увидеть реальных русалок из фильма.

А к премьере в ЦУМе представили эксклюзивную капсулу от ведущих украинских дизайнеров, вдохновленную эстетикой ленты. Поэтому спеши посмотреть ленту своими глазами.

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