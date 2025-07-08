Современные украинские фильмы: истории, остающиеся в сердце

Несмотря на войну, разруху и боль, украинское кино живет. В то время, когда большинство ресурсов направлены на оборону и поддержку армии, каждая новая лента — это акт культурного сопротивления, голос борющейся нации. Современные украинские фильмы появляются не благодаря, а вопреки обстоятельствам. Они о реальности, которую мы проживаем, и о том, что мы когда-то проживали. О силе человека и надежде, которая остается даже в самые темные времена.

В этой подборке актуальные украинские фильмы, которые стоит пересмотреть, чтобы лучше понять себя, свой народ и свою страну.

Какие современные украинские фильмы стоит посмотреть

20 дней в Мариуполе (2023), реж. Мстислав Чернов

Документальный фильм, созданный украинским журналистом АР во время первых недель осады Мариуполя. Это болезненное и реалистическое свидетельство военных преступлений, снятое в реальном времени. Каждый кадр — это правда без украшений, которую мир не имеет права игнорировать. Фильм завоевал Оскар за лучший документальный фильм.

Клондайк (2022), реж. Марина Эр Горбач

Фильм показывает события лета 2014 года на Донбассе через историю обычной семьи. На фоне войны и крушения MH17 герои пытаются сохранить человечность и дом. Камера фиксирует реальность без излишней драмы, но с невероятной силой воздействия. Лента получила награду на фестивале Sundance.

Отблеск (2021), реж. Валентин Васянович

Медитативная современная драма о военном медике, попавшем в плен на Донбассе. По возвращении домой он пытается справиться с посттравматическим синдромом. Визуальная эстетика фильма — минималистичная и гипнотическая. Это глубокое размышление о боли, памяти и тишине.

Видение бабочки (2022), реж. Максим Наконечный

Фильм о женщине, которая после плена на Донбассе возвращается в мирную жизнь. Она сталкивается с предубеждениями общества и собственной травмой. Лента совмещает реалистичность и символизм, открывая новый взор на женское тело в условиях войны. Это голос тех, кого не слышат.

Современные украинские фильмы уже вышедшие

Хотя украинское кино последних лет много говорит о войне, потерях и героизме, существуют также ленты, исследующие другие важные стороны нашей действительности. Они рассказывают о личных выборах, семейных драмах, криминальном прошлом и поиске себя в сложном мире. Эти фильмы — не менее глубокие, просто говорят на языке внутренней борьбы, а не фронта.

Памфир (2022), реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук

Драма о мужчине, который возвращается в контрабандное прошлое ради сына. Современный фильм объединяет личную историю с глубокими этнокультурными мотивами Запада Украины. Впечатляет искусной операторской работой и не спадающим в финале напряжением. Это о семье, выборе и достоинстве.

Довбуш (2023), реж. Олесь Санин Это масштабная историко-приключенческая драма о легендарном опришке Олексе Довбуше. События разворачиваются в Карпатах XVIII века, где Довбуш борется за справедливость, бросая вызов польской шляхте и защищая простой народ. Лента объединяет эпические бои, народную мифологию и глубокий патриотический подтекст, раскрывая тему свободы, измены и силы духа. Визуально впечатляющий и эмоционально насыщенный фильм стал важным событием в современном украинском кинематографе.

Носорог (2021), реж. Олег Сенцов

Остросюжетная драма о криминальном подполье 1990-х в Украине История главного героя, который проходит путь от жестокости до раскаяния. Фильм поднимает темы насилия, вины и искупления. Это сильное авторское кино с биографическими намеками самого Сенцова.

Я работаю на кладбище (2021), реж. Алексей Тараненко

Ироничная, иногда черная комедия о жизни продавца памятников. Герой балансирует между трагическим прошлым, цинизмом повседневности и попыткой найти смысл. Сюжет неспешный, но насыщенный размышлениями о потере, прощении и жизни после боли. Необычный и философский современный фильм с тонким юмором.

Некоторые украинские режиссеры обращаются к жизненным темам со значительно более легким эмоциональным напряжением, но не меньшей глубиной. Это фильмы, которые дарят улыбку, вызывают размышления и позволяют немного выдохнуть среди сложной реальности.

Стоп Земля (2021), реж. Екатерина Горностай

Это трогательная и правдиво исполненная в стиле “драмы о взрослении” подростков из киевской старшей школы. Главная героиня, Маша, переживает первые влюбленности, недоразумения с одноклассниками и поиск внутреннего “я” — все это показано очень тонко и вдохновенно. Уникальна актерская игра: режиссер выбрала непрофессиональных участников, чтобы отразить искренность подросткового мира. Фильм получил “Хрустального медведя” в Берлинале и Гран-при на Одесском кинофестивале.

Мои мысли тихие (2019), реж. Антонио Лукич

Теплая трагикомедия о молодом звукорежиссере Вадиме, который отправляется в Закарпатье записывать звуки животных для канадской компании. Вместе с ним едет мама — громкая, эмоциональная, заботливая. Фильм полон юмора, абсурда и искренних моментов о взрослении, свободе и сложных отношениях между родителями и детьми. Подойдет подросткам благодаря легкому стилю, актуальным темам и волшебной игре актеров.

Современное украинское кино честно говорит о нашем настоящем, не избегая сложных тем и одновременно даря надежду. Эти фильмы — зеркало украинского общества, которое борется, учится, меняется и не теряет своего голоса.

А раньше мы давали список мощных украинских фильмов. Подборка создана по собственным рекомендациям актеров.

