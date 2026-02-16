Родительская поминальная суббота 2026: что нельзя делать и как правильно почтить умерших

Почитание памяти родных, ушедших в вечность — важная часть духовной культуры украинцев. В церковном календаре на 2026 год предусмотрено несколько особых дат, когда молитва за усопших имеет особую силу.

Чтобы правильно провести это время, стоит заранее выяснить, что предполагает поминальная суббота 2026: что можно делать и как подготовиться к поездке на кладбище.

Поминальная суббота 2026: что можно делать и как почтить предков

Традиционно эти дни посвящают молитве и добрым делам. Многих верующих интересует, что делают в родительскую субботу по церковному канону. Прежде всего рекомендуется посетить храм, подать записки об упокоении и поставить свечу.

В перечень того, что можно делать в поминальную субботу 2026, также входит:

Приготовление поминального обеда (главным блюдом является кутья или коливо);

Уборка на могилах близких, если позволяют погодные условия;

Подача милостыни нуждающимся с просьбой помолиться за души усопших.

Родительская поминальная суббота 2026: что нельзя делать по церковным правилам

Церковь подчеркивает, что поминовение — это время тишины и смирения. Существует ряд ограничений, которые важно знать каждому. В частности, родительская суббота: что нельзя делать, чтобы не согрешить и не оскорбить память предков?

Священники предостерегают:

Категорически запрещено употреблять алкоголь на кладбище — это языческий обычай, не имеющий отношения к христианству;

Размышляя о том, что нельзя делать, помни: нельзя устраивать шумные развлечения, петь или танцевать;

Не стоит оставлять на могилах еду, особенно куличи или крашанки — лучше отдать эти продукты тем, кто в них нуждается.

Поминальная суббота 2026: что нельзя делать во время уборки и бытовых дел

Много вопросов вызывают и народные приметы. Если рассматривать вопрос «родительская поминальная суббота 2026 что нельзя делать в быту», то церковь не запрещает работать, если это не мешает молитве.

Однако народные традиции советуют воздержаться от тяжелого труда: строительства, генеральной уборки дома или стирки.

Главное, на чем акцентируют внимание теологи, объясняя, чего нельзя делать в родительскую субботу — это сквернословить, ссориться с родными или вспоминать умерших плохими словами. В этот день ваши мысли должны быть светлыми и чистыми.

Чтобы не пропустить важные дни, стоит запомнить основные даты. Что нельзя делать в поминальную субботу, зависит и от периода, на который она приходится (например, во время Великого поста ограничения в еде более строгие).

Основные поминальные дни 2026:

Вселенская родительская суббота (Мясопустная) — 14 февраля;

Субботы второй, третьей и четвертой седмиц Великого поста — 7, 14 и 21 марта;

Радоница (вторник) — 21 апреля;

Троицкая родительская суббота — 30 мая;

Димитриевская родительская суббота — 24 октября.

Теперь ты знаешь, чего нельзя делать в поминальную субботу, но читай также, какие еще календарные праздники и посты ждут верующих в феврале, чтобы правильно спланировать свой духовный график.

