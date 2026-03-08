“Чувствую ответственность перед украинским фольклором”: актриса Арина Бочарова о съемках новой Мавки

1 марта в украинский прокат вышел фильм Мавка. Справжній міф. Это не сказка, к которой мы привыкли, а мистическое фэнтези, где древний лес дышит опасностью, а мифические существа выходят на охоту. Главную роль в фильме исполнила дебютантка Арина Бочарова.

Вікна-новини встретились с актрисой, чтобы поговорить о том, как хрупкая девушка, мечтавшая о психологии, стала лицом одного из самых масштабных кинопроектов страны, о ночных съемках в ледяной воде и ответственности перед украинским фольклором.

— Арина, ваш путь в актерство начался очень необычно. Вы ведь сначала планировали совсем другую профессию?

— Так случилось, что я не выбирала с самого начала эту деятельность. Когда началось полномасштабное вторжение, я не знала, куда буду поступать, и думала, что, скорее всего, пойду на психологию. Потом попала в театральную студию — просто чтобы найти друзей и как-то социализироваться. Там мне посоветовали сходить на спектакль в театр Франко. Тогда еще туда можно было попасть спокойно по студенческому или ученическому. Я сходила на “Калигулу”, увидела Сашу Рудинского и всех тех актеров. Я просто влюбилась в театр и поняла, что хочу остаться в нем и заняться именно актерством.

— Вы играли Мавку — персонажа, который является культовым для Украины. Чувствуете ли вы груз ответственности за этот образ?

— Я бы сказала, что Мавка — это очень ответственная роль, ведь это новый образ и это культ в украинской мифологии. Хотелось бы показать её в новой интерпретации именно такой, какой она получилась, и как-то не сильно отойти от фольклора, не уйти в какой-то шаблон. Чувствуется ответственность перед украинским фольклором. Были сложности даже просто представить, как это — играть не человека, а существо. Мне очень помогала наш режиссер Катерина Царик. Были трудности, но я находила наши общие черты.

— Съемки проходили в лесах, на озерах. Знаю, что были сложные ночные сцены в воде. Как это было физически?

— У нас были съемки в воде ночью. Это очень тяжело физически. Наверное, самое трудное — это холод, потому что были очень холодные ночи, даже летом. Трудно было сконцентрироваться, иногда действительно сыграть, но при этом не замерзнуть, потому что уже чувствовала, как начинаю даже немножко простужаться. Трудно было не обращать внимания на то, что холодно. Но я просто потом вспоминала, что на самом деле не только я так чувствую, а все так чувствуют — и Катерина, и операторы. Поэтому меня это немножко успокаивало, что мы все вместе в таких обстоятельствах.

— Это ваша первая большая роль в кино. Что было самым сложным именно в профессиональном плане?

— Я впервые играла Мавку и каждый день сталкивалась с новыми вызовами для себя, именно актерскими. Но я не воспринимаю это как трудность, скорее как работу. Проработать правильную линию персонажа сквозь весь фильм. В некоторых моментах было трудно сыграть сцену, потому что я не могла достаточно для себя что-то оправдать. Поэтому мне нужно было самой все это прорабатывать, общаться с режиссером, с партнерами, чтобы мы пришли к тому, чтобы прямо тотально понимать, что мы играем. Чтобы это был не просто очевидный текст.

О выборе между Львовом и Киевом

— Вы сейчас учитесь на 3 курсе. Как удается совмещать университет и такой плотный график съемок?

— На самом деле именно профессионального выбора — кино или учеба — за этот год не было. Но мне было сложно сопоставлять занятость в театре во Львове и в Киеве по съемкам. Я очень много где совершала ошибки и получала за это предупреждения. Мне нужно было быть очень внимательной. Сложно было работать в двух городах и в двух разных актерских деятельностях.

— А чем вы живете сейчас, когда камеры выключены?

— Я учусь на актрису при театре. Очень люблю съемки и съемочный процесс, особенно в таких хороших работах, как “Мавка”, с такой командой. Для меня это приоритет на определенный период времени. Но когда нет съемок, то я постоянно посвящаю жизнь учебе: отрывкам, спектаклям и так далее.

— Если бы вы могли заимствовать одну черту или способность у своей киногероини Мавки, что бы это было?

— Я бы оставила от Мавки исцеление. Потому что в фильме она исцеляет, она возвращает к жизни. Я бы хотела тоже так уметь.

О планах, мечтах и человеческих ролях

— После такой масштабной роли мифического существа, кого бы вы хотели сыграть следующей? Какие ваши актерские мечты?

— Грез у меня на самом деле очень много. Поскольку я уже сыграла Мавку, мне бы теперь очень хотелось сыграть человека — вот именно такого человеческого-человеческого. Хочется почувствовать этот земной психологизм. А еще я очень хочу попробовать себя в роли антагонистки, какой-то неприятной героини — это большой вызов для актера.

— Какое кино вам нравится как зрителю и где вы видите себя в будущем?

— Я очень люблю авторское, экспериментальное кино. Мне нравятся фильмы, где нужно полностью с нуля создавать персонажа, пробовать его. Люблю глубокие истории, где даже в молчании актера можно увидеть всё его состояние. Я бы хотела сняться в чем-то таком психологическом, где можно переступить через себя.

— А какие ваши планы на ближайшее время?

— Планов как таковых конкретных нет, потому что в нашей профессии многое зависит от команды, от утверждений. Моя задача сейчас — качественно записывать пробы, работать в театре, выкладываться на 100%. Когда нет съемок, я полностью посвящаю себя учебе: отрывкам, спектаклям.

