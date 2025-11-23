“Слышали взрывы в лесу”: режиссер Сергей Сторожев — о смелых съемках и сериале Служба-112

Его работы всегда про честность и человечность: про войну, про тыл, про людей, которые спасают других, даже когда сами остаются под угрозой.

Сейчас он выходит к зрителю с новым сериалом Служба-112— проектом, в котором почти каждая история основана на реальных вызовах спасателей.

Вікна продолжают рассказывать о тех, кто формирует новое украинское кино.

И сегодня наш герой — режиссер Сергей Сторожев. С ним мы говорим о пути в профессии, работе во время войны и той правде, которую иногда сложнее снять, чем пережить.

— Как начался Ваш путь в режиссуре?

— Я родом из Мариуполя. Там немного работал на местном телевидении, делал сюжеты, но это был очень короткий период. А когда приехал в Киев — сразу пошел работать на СТБ администратором. И с этого начался мой путь в телевидении и кино.

Постепенно с администратора перешел на творческие позиции — сначала ассистент режиссера, потом режиссер. Очень долго работал на проектах телеканала СТБ и ICTV. Параллельно снимал рекламу и короткометражку. А уже после неё начались сериалы и полный метр.

— Известно, что свою первую короткометражную ленту вы с командой сняли фактически на энтузиазме — за собственные средства и очень скромный бюджет. Помните момент, когда впервые поняли, что эта маленькая работа способна прожить свою жизнь?

— Моя первая лента — это была короткометражка на прокат. Мы сами написали, сами сняли, потратили примерно 100 долларов.

Актёры снимались бесплатно. Мы отправляли фильм на фестивали — и даже участвовали в нескольких. В национальном конкурсе Одесского кинофестиваля, на кинорынке в Каннах, на небольшом фестивале в Черкассах. Даже выиграли экшн-камеру за приз зрительских симпатий.

— Как вы встретили полномасштабное вторжение? И как изменилось украинское кино?

— После начала полномасштабного вторжения большинство людей осознали, насколько важны язык и информационное пространство. Кто-то понял это еще в 2014-м, но многие — только сейчас.

Лично я переключился на документальные ленты. Мы сделали несколько фильмов о войне: об операциях Сил обороны, о людях.

Одна из работ — Мама війни, о матерях, которые потеряли на фронте сыновей. Это истории о том, где они находят силы жить дальше. Для многих это важный, даже жизненно необходимый пример.

Есть и другая телевизионная работа — лента Сестри, формат 45 минут. Она о двух женщинах, Любе и Надежде, которые выполняли просьбы людей с временно оккупированных территорий: приносили цветы на могилы, ставили лампадки, пели любимые песни погибших воинов.

Они снимали эти моменты на видео, чтобы семьи, которые не могут приехать к месту захоронения, хотя бы так чувствовали присутствие рядом.

— Ваш первый художественный фильм во время войны вы снимали на деоккупированной территории, рядом со взрывами. Что заставило вас в тот момент снова взяться за художественное кино?

— Это была камерная лента Присвячення Єві. Это кино, в котором не отражена война. Подготовка началась в марте 2022-го, а снимали уже в мае. Мы тогда понимали: людям нужно хотя бы немного отвлечься от ужасов, иметь возможность переключиться и не тонуть в ежедневных сводках новостей.

Мы использовали прием съемки одним кадром. В главных ролях — Стас Боклан и Виктор Суржиков. Локация — деоккупированное село под Макаровым, которое на тот момент только что освободили от россиян. Во время работы порой было слышно взрывы в лесу — вероятно, животные наступали на мины или снаряды.

— Какой ваш самый любимый фильм?

— Мне сложно выбрать. Это как спрашивать: мама или папа? Есть то, что нравится в короткометражке, есть — в Вариациях Энигмы.

Но сейчас у меня очень теплое отношение к Солисту. Мы готовили его 10 лет. Сначала переписывали сценарий, потом не выиграли конкурс Госкино, подались снова — выиграли.

Началась война, все остановилось. В прошлом году мы наконец сняли фильм, и сейчас завершаем постпродакшн.

— О чем эта история?

— О актере провинциального театра, который всю жизнь отбывал номер. Его увольняют, и он оказывается фактически на улице. Друг предлагает ему принять участие в игре — притвориться пациентом психбольницы для студентов-медиков.

Попав туда, герой начинает менять мир вокруг — и меняется сам. Это история о внутреннем перерождении.

— В Солисте вы показываете человека, который меняется под давлением новой реальности. В Тримайся, братику такую реальность проживают студенты-медики. Почему для вас было важно показать военную медицину именно их глазами?

— В этом есть символизм: необязательно быть военным или профессиональным медиком, чтобы приближать победу. Наши герои — студенты, у которых нет опыта, но есть желание делать больше, чем от них ожидают.

Актёры были фантастические — работали с полной самоотдачей, мерзли, уставали, но не останавливались.

— Вы привлекали боевых медиков как консультантов. Насколько их работа повлияла на результат?

— Мы всегда привлекаем людей, которые знают тему изнутри. Наш консультант — боевой медик, в гражданской жизни физик. Он занимался эвакуацией. Подсказывал нюансы, движения, термины, чтобы все выглядело правдиво. Это очень помогло.

Особенно — в работе над образом Леши Червотинского, который в фильме — гуру медицины. Он должен произносить сложные термины четко, действовать уверенно, и без консультаций это было бы почти невозможно.

— Что было самым сложным в темпе, когда нужно снять четыре серии меньше чем за месяц?

— То, что мы снимали во время войны. Комендантский час, тревоги, ограничения из-за близости воинских формирований.

Тема военной медицины сейчас на поверхности, и многие зрители видели все своими глазами. Поэтому наша обязанность была — сделать максимально правдиво.

И мы сознательно не снимали избыточную телесную правдивость. Наш акцент — эмоции, переживания, человечность героев.

— И вот уже другой проект, другая команда, другая служба, которая тоже живет в режиме постоянных чрезвычайных ситуаций. Как вы оказались в сериале Служба-112?

— В проект я пришел в конце зимы. Мне его предложил креативный продюсер Дмитрий Хрипун. Сначала я отказался — у меня на лето уже был запланирован другой съемочный график, и я физически не мог зайти в работу.

Но через некоторое время Дмитрий написал снова, и мы договорились, что я возьму первые восемь серий — проработаю кастинг, концепт и сниму начальный блок.

Меня очень вдохновило, что команда хотела сделать не просто сериал, а что-то новое, интересное и имиджевое. И нам удалось собрать именно тот каст, который мы хотели. Продюсеры не ограничивали нас в выборе, и поэтому мы пригласили всех, кто лучше всего подходил к ролям.

Эти восемь серий и более тридцати смен пролетели как один день. Каждый актер приносил что-то свое — идеи, наблюдения, даже собственный реквизит. Когда все делают немного больше, чем от них требуют, это всегда чувствуется в результате.

— В съемках участвовали консультанты ГСЧС и МВД. Насколько это было важно?

— Очень! Мы относились к ним с огромным уважением и прекрасно понимали, насколько сложную и опасную работу они выполняют каждый день.

Во время наших съемок постоянно происходили обстрелы, шахеды, ракеты, а некоторые подразделения ГСЧС, где мы работали или которые участвовали в съёмках, параллельно выезжали на ликвидацию пожаров или последствий ударов.

Их присутствие на площадке напоминало нам, что для них это не кино — это реальность, в которой они живут и работают ежедневно.

Один из наших консультантов, Павел, который консультировал нас по вопросам ГСЧС, был ранен во время повторного прилета, когда выехал на ликвидацию возгорания. И это лишний раз говорит, насколько это сложно.

Актеры могут играть кого угодно, но чтобы играть, нужно понимать, кого ты играешь. И в таких моментах нам очень помогали работники ГСЧС. Кроме них, проект создавался при участии МВД — они консультировали по сценарным деталям и работе патрульной полиции.

— Какой момент на съемках Служби-112 был для вас самым сложным — и как для режиссера, и как для человека?

— Самым сложным для меня был большой эпизод, где в дом прилетел шахед. Группа выезжает спасать людей, ликвидировать возгорание. Было задействовано много актёров, животных, спецсъемки в бассейне с декорациями, где нужно было совместить горячую и холодную воду и сделать это безопасно для всех.

Все основные сюжетные моменты в сериале основаны на реальных историях. Вторая восьмерка — теоретические ситуации, которые могли произойти. Например, история с детским садом или прилетом в дом. Меня очень зацепил эпизод с этим прилетом — там много личных историй людей. Каждая из них деликатная и болезненная.

— Какие творческие планы у вас сейчас?

— Сейчас работаю над сценарием нового художественного фильма. Параллельно жду премьеры сериала Служба-112 — очень надеюсь, что проект найдет своего зрителя, и тогда уже можно будет говорить о втором сезоне.

Также пишу сценарий о мальчике, который в обычной жизни совсем незаметный, почти серый. Но стоит ему надеть костюм спортивного талисмана — и весь мир обращает на него внимание. Это такая камерная драма-исследование об идентичности, о том, кем мы являемся, когда с нас снимают костюм.

И еще один проект в планах — документальный фильм о ГСЧС. Это уже работа следующего года. К своим фильмам я всегда пишу сценарии сам, а в сериальных проектах работаю над редактурой и доведением историй.

Напомним, в предыдущем материале Вікна-новини рассказывали об актрисе Наталье Бабенко и ее пути в кино.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!