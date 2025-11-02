Истории Интервью
Эксклюзив

“Мне нужно творчество — без него я не дышу”: актриса Наталья Бабенко о ролях и YouTube

Юлия Хоменко, редактор сайта 02 ноября 2025, 09:00 7 мин.
Наталья Бабенко — о кино, войне, YouTube и любви

