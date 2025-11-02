“Мне нужно творчество — без него я не дышу”: актриса Наталья Бабенко о ролях и YouTube

Ее лицо знают миллионы. Она снималась в фильмах Пульс и Божевільні, в сериале Митець, а еще — ведет YouTube-блог, где сама проверяет крайности жизни: от самого дешевого до самого дорогого.

Она работала таксисткой, баристой и заправщицей — и везде оставалась настоящей. Ведь Наталия Бабенко не умеет наполовину: если делает — то по-настоящему, до конца.

Вікна-новини пообщались с актрисой о пути в кино, сложных ролях, проекте Дешево чи дорого, а также о войне, любви и о том, как оставаться собой, когда вокруг все меняется.

— Что стало тем толчком, после которого вы решили: буду актрисой? Это было осознанное решение или просто момент, когда сердце подсказало свой путь?

— Все началось еще в детстве, когда я закончила музыкальную школу. Потом поняла, что музыка — не совсем мое. Я в детстве была активной, мне нужно больше движения и эмоций. В школе вела мероприятия, танцевала, пела.

Раз в год мы ставили сказку, и классы соревновались, у кого постановка лучше. Мы тогда победили, и я решила, что после девятого класса поступлю на актерскую специальность.

Так и случилось. После школы поступила в колледж, потом — в Карпенко-Карого. Первый раз не прошла, но на следующий год меня приняли сразу на несколько направлений. Тогда я окончательно поняла, что хочу быть актрисой на сто процентов.

— Вы попали в театр Франка еще студенткой. Как это произошло?

— На первом курсе Карпенко-Карого мне предложили пройти пробы на роль в спектакле Моя профессия — сеньор из высшего общества, который ставил Анатолий Хостикоев. Сначала была встреча с Наталией Сумской — она дала нам задание и небольшой этюд.

Я работала в паре со Славком Хостикоевым — ему как раз искали партнершу. Мы пробовали без текста, просто искали правду в моменте. Через две недели нас уже ввели в спектакль. Первые показы были в театре Оперетты, а премьера — на сцене Франко. Это был невероятный опыт и живой контакт со зрителем.

— Помните то утро 24 февраля? Что почувствовали в первые минуты?

— Да. Я была дома. Ту ночь почти не спала — постоянно следила за новостями. Заснула около четырех, а через полчаса зазвонил телефон.

Звонила сестра. Я даже не посмотрела, кто звонит, но уже знала, что началась война. Ее слова — Началось, собирайся быстро — я запомнила навсегда.

— Как полномасштабное вторжение повлияло на вас и вашу профессию?

— Я никогда не мечтала уехать за границу и работать там — хочу оставаться в Украине. Все мои роли были и есть здесь. И я никогда не участвовала в проектах, которые можно было бы назвать пропагандистскими.

Сейчас считаю, что наш культурный простор должен меняться. Нам нужен качественный и содержательный продукт, который отражает нашу реальность.

Мне хочется играть глубоких персонажей — таких, которых зритель будет понимать, в которых есть смысл и правда.

— Вы затрагивали тему российских коллег. Как относитесь к ним сегодня?

— Никак. Я никогда не была близка ни с кем из них — только рабочие контакты. Они всегда искали выгоду. Думаю, это у них на уровне ментальности: имперские замашки, самовлюбленность. Мне это никогда не было интересно. Я общаюсь только с украинскими актерами — они мне ближе.

— Какая роль стала для вас самой сложной?

— Каждая роль оставляет свой след. Но если говорить о моральной и физической сложности — это короткий метр Дива, который путешествует по фестивалям, фильм Пульс и Божевільні.

К сценам в Пульсе я готовилась полгода, занималась по системе паралимпийцев и легкоатлетов. Это была ответственная роль, нужно было сыграть незрячего человека. Было непросто, но я очень люблю эту работу.

Еще один непростой опыт — короткий метр, который мы снимали уже во время войны в Молдове. Другая страна, другой менталитет, но на площадке царила удивительная атмосфера — мы стали как маленькая семья.

Съемки проходили при минус трех: я ходила босиком по воде, сидела у озера почти без одежды. Это было тяжело, но я знала, что делаю правильное дело.

Я очень люблю свою профессию, потому что в ней можно перевоплощаться, расти, искать новое. Без этого мне сложно жить.

— Можете ли вы позволить себе отказываться от ролей, которые вам не нравятся? Что в сценарии или персонаже для вас красная линия?

— Да, и это очень важно. Если не вижу глубины или понимаю, что история для меня пустая, могу отказаться. Главное — ценность истории.

Иногда читаешь сценарий и уже чувствуешь — не твое, не загорается. Или бывает, что на пробах понимаешь: не совпали энергетически. В таких случаях честно говорю — не пойду. Если внутри нет искры, не будет живой истории.

— Главная героиня сериала Художник Анна Миргородская — жесткая и решительная. Есть ли у вас что-нибудь общее с ней?

— Она честная. И я тоже — иногда даже слишком. У нее сильный характер, она решительная, волевая, вынуждена решать сложные задачи и находить преступников. Мы с ней похожи внутренним стержнем.

В начале съемок было трудно правильно работать с оружием. Хотелось, чтобы все выглядело реалистично. Я даже хочу пройти дополнительные тренировки, чтобы уметь это делать профессионально — и в будущем выполнять больше каскадерских сцен.

— Вы активно ведете YouTube-канал. Как появилась эта идея?

— Все началось в начале войны, когда работа фактически остановилась. Я подумала: что я еще могу, кроме актерства? И решила не изменять себе — просто попробовать.

Я человек, которому нужна творческая энергия. Не могу быть в рутине. Первые попытки снимать были еще до войны, но тогда не сложилось — не находила свой формат. Потом сделала паузу почти на два года.

И уже после полномасштабного вторжения вернулась к идее — хотела делать что-то честное, без искусственности и постановки.

— Какие профессии вы тестировали для своего канала?

— Таксистка, бариста, работница СТО, механик, курьер, продавщица на рынке, заправщица на АЗС. Больше всего меня задела именно работа на заправке.

Они зарабатывают копейки, дышат парами бензина, работают даже во время тревог — это тяжело и опасно.

— Какая профессия оказалась самой стрессовой?

— Наверное, таксист. Я вожу машину, но все равно было не по себе. Ездишь с незнакомыми людьми, не знаешь, кто садится в авто. Когда темнеет — страшнее. Но день прошел удачно, и я рада, что попробовала.

— Ваш YouTube сейчас стал большим медиапроектом. Какое конкретно событие стало тем импульсом, который заставил вас пойти в смелые сравнения по дешевке vs дорого?

— Потому что мне это интересно. Я ориентируюсь и на себя, и на зрителя. Не все должно быть самым дорогим или модным — главное, чтобы было по-настоящему. Формат не ограничивает, наоборот — позволяет узнавать больше.

— Что самое трудное в создании контента?

— Я не прописываю сценарии — хочу, чтобы реакция была живой. Иногда сложно адаптироваться, бывает, что повторяю одно и то же, волнуюсь. Я вижу свои недостатки, но стараюсь становиться лучше.

— Если бы вам пришлось выбрать только одно — Бабенко-актриса или Бабенко-YouTube-ревизор? Что бы выбрали сейчас?

— Хочу, чтобы они сосуществовали. YouTube — это моя самореализация, но актерство — моя жизнь. Без него я не буду по-настоящему счастливой.

— Кто вас поддерживает во всех этих поисках? Есть рядом человек, которому вы доверяете?

— Есть. Не люблю говорить о личном, но да — у меня есть любимый человек. Родные знают о нём, но для публики я не буду раскрывать деталей.

— Что дальше? Какой объект будете проверять в следующих выпусках?

— Это будут самые необычные отели в Киеве, Киевской области и не только.

