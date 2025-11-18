Стиль жизни Шоу-биз

Александр Усик отказался от одного из своих поясов — теперь не абсолютный чемпион

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 18 ноября 2025, 11:00 2 мин.
усик отказался от пояса
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь