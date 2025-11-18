Александр Усик отказался от одного из своих поясов — теперь не абсолютный чемпион

Украинский боксер Александр Усик официально отказался от чемпионского пояса WBO в супертяжелом весе (хэвивейт), потеряв статус абсолютного чемпиона мира.

Читай в материалах о причинах отказа и каковы его последствия.

Усик отказался от пояса: что известно

О таком решении сообщила Всемирная боксерская организация (WBO) в своем аккаунте в X, опубликовав соответствующее объявление. Решение Усика было принято совместно с организацией, но конкретные причины не разглашаются.

Последствия для статуса чемпиона мира в тяжелом весе значительны: пояс WBO теперь перейдет к британцу Фабио Уордли, который обладал статусом временного чемпиона и был обязательным претендентом на бой с Усиком.

Это означает, что тяжелый вес потеряет единственного абсолютного чемпиона, а титулы распределятся между разными боксерами. WBO в своем сообщении отдали дань уважения карьере Усика, назвав его решение уважительной паузой, а не прощанием, и выразили благодарность за вклад в спорт.

Фабио Уордли, 30-летний непобедимый британец (17 побед, 16 нокаутов), стал временным чемпионом WBO после победы над Фрейзером Кларком в марте 2025 года. Его промоутер Фрэнк Уоррен подтвердил, что организация вскоре санкционирует бой за полноценный титул, хотя теперь, с отказом Усика, Уордли автоматически становится обладателем пояса.

Это открывает путь для новых претендентов в дивизионе, где Усик ранее удерживал все четыре основных титула (WBA, WBO, WBC, IBF).

Решение Усика может быть связано с планами на реванш с Тайсоном Фьюри, но официальных комментариев от боксера пока не поступало. Фанаты в соцсетях активно обсуждают возможные последствия для карьеры украинца.

