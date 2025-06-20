Для тебя Новости

Гонорар Усика за реванш из Дюбуа: украинец получит рекордную сумму

Ольга Петухова, редактор сайта 20 июня 2025, 17:15
гонорар усика за бой с дюбуа
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь