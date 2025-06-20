Гонорар Усика за реванш из Дюбуа: украинец получит рекордную сумму

Бой-реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа обещает быть одним из самых зрелищных событий в истории мирового бокса. Но запомнится он и другим: рекордными финансовыми вознаграждениями.

За один вечер, проведенный на ринге стадиона Уэмбли в Лондоне, оба тяжеловеса заработают астрономические суммы.

Каким будет гонорар Александра Усика за бой-реванш с Даниэлем Дюбуа — подробности далее.

Гонорар за бой реванш Усика и Дюбуа

Общий гонорар за бой-реванш Усик-Дюбуа составит 150 миллионов фунтов стерлингов, это более 200 миллионов долларов США.

Главное финансовое вознаграждение вечера получит Александр Усик — нашему спортсмену заплатят 97,5 миллиона фунтов или примерно 132 миллиона долларов.

Это будет новый личный рекорд боксера, и один из самых высоких гонораров в истории бокса.

Британец Даниэль Дюбуа также не уйдет с ринга с пустыми карманами – его доля составит 52,5 миллиона фунтов, около 71 миллиона долларов.

Такое распределение доходов — 65% в пользу Усика — не случайно. Именно он в настоящее время является обладателем трех главных чемпионских поясов WBA, WBO и WBC.

В то время как Дюбуа выйдет на ринг как действующий чемпион по версии IBF — пояса, от которого Усик добровольно отказался год назад.

Если сравнивать с предыдущими гонорарами обоих боксеров, то будущие суммы выглядят поистине впечатляюще.

К этому времени для Усика самым большим был гонорар за бой с Тайсоном Фьюри, тогда он заработал 114 миллионов долларов.

У Дюбуа предыдущий максимум гораздо скромнее: 4,6 миллиона за бой с Энтони Джошуа. Правда, вместе с прибылью от платных трансляций спортсмен получил 13 миллионов долларов.

Такие баснословно высокие гонорары объясняются тем, что реванш — чрезвычайное событие в мире бокса. Это будет лишь второй случай в истории, когда на кону будут стоять все четыре главных титула в супертяжелом весе.

Бой вызывает сумасшедший интерес зрителей — ожидается, что 19 июля его покажут в более чем ста странах мира. И уже сейчас бой называют главным боксерским шоу 2025 года, а эксперты и букмекеры делают прогнозы.

Узнай также, сколько стоят самые дешевые и самые дорогие билеты на бой-реванш Усик – Дюбуа для тех, кто хочет наблюдать шоу на арене Уэмбли.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.