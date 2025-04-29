Усик – Дюбуа 2: каковы прогнозы касательно победителя

Даже не великие фанаты бокса смотрят легендарные бои. Одним из них будет бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа. На кону для них будут стоять все четыре титула в тяжелом весе. Раньше они уже встречались и Усик победил. Читай, о прогнозе букмекеров на бой Усик — Дюбуа 2.

Усик — Дюбуа 2: коэффициенты и прогноз

Эксперты и букмекеры сходятся в том, что Александр Усик победит. Его коэффициент на этот момент 23-0, 14 КО, в то же время у Дюбуа — 22-2, 21 КО.

Боксеры встретятся на ринге уже 19 июля на стадионе Уэмбли. Напомним, что к тому времени коэффициенты и прогнозы могут измениться.

Сейчас аналитики склоняются к тому, что шансы украинца на победу составляют более 83%, и на это предлагают коэффициент 1,20.

Успех Дюбуа оценивается котировкой в ​​4,33, а показатели на ничейный результат — 23,00. В общем, показатели лишь немного отличаются от прогноза на первое противостояние боксеров. Тогда о победе Усика говорили, что она будет с ​​индексом 1,10.

Британский боксер Тони Белью также склоняется к победе Усика. Хотя он говорит, что Дюбуа сейчас находится в лучшей форме и намного улучшил результаты. Впрочем, все равно считает украинца лучшим сверхтяжеловесом мира.

— Пожалуй, лучший тяжеловес нашей эпохи — и в этом нет сомнений. Он невероятен в том, что делает, — сказал Белью, передает РБК-Украина.

Боксер даже дал прогноз на сражение. Он заявил, что Дюбуа проиграет нокаутом между восьмым и двенадцатым раундами.

Что надо знать о реванше Усика Дюбуа

Это не первая встреча боксеров. В предыдущем поединке Усик победил техническим нокаутом в 9 раунде. Но в бою были споры. Дюбуа в пятом раунде нанес Усику удар ниже пояса, поэтому украинец получил дополнительное время на восстановление.

Следующее сражение состоится уже 19 июля. Для двоих боксеров есть обязательные претенденты — Джозеф Паркер для Усика и Дерек Чисора для Дюбуа. Несмотря на это, организация боя за абсолютное чемпионство стала для всех приоритетом.

Украинский боксер стал настолько популярен, что его пригласили сняться в мировом кино. Читай, в каком фильме снимется Усик.

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