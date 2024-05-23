Боксер Александр Усик снимется в фильме с Дуэйном Джонсоном: что известно и какой будет кинокартина

Недавно украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в сверхтяжелом весе. Но не только эта новость радует самого спортсмена и украинцев: стало известно, что Усик сыграет одну из ролей в голливудском фильме The Smashing Machine (Разгромная машина).

Более того: его коллегой по съемочной площадке станет известный американский актер Дуэйн Джонсон.

Что известно о новом фильме Разгромная машина, в котором снимется Александр Усик, рассказываем дальше в материале.

Александр Усик снимется в фильме с Дуэйном Джонсоном

О новом фильме с участием Александра Усика стало известно из сообщения британского издания The Standard. Увидеть описание фильма можно также на сайте IMDb.

Известно, что сюжет разворачивается вокруг бывшего бойца MMA Марка Кэрра. Роль главного героя сыграет киноактер и реслер Дуэйн Скала Джонсон.

Украинский боксер Александр Усик в фильме Разгромная машина сыграет роль украинского бойца MMA Игоря Волчанчина.

Известно, что фильм расскажет историю о том, как Игорь Волчанчин дважды победил Марка Керра — сначала нокаутом, а затем по решению судей. Однако результаты первого боя решением судей были аннулированы из-за нарушения правил боя.

В фильме также снимутся Эмили Блант, Линдси Гэвин, Райан Бейдер и Зоя Косович.

Премьера фильма The Smashing Machine (Разгромная машина) состоится в декабре 2025 года.

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