Куда нельзя и можно бить в боксе: объясняет эксперт

Недавно произошло скандальное сражение Усика с Дюбуа. В сети активно обсуждали выигрыш первого, ведь как любители, так и специалисты не могут сойтись на том, был ли удар британца правильным. Однако в WBA выпустили официальное заявление по поводу исхода боя.

По их словам, Александр Усик остается чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе после победы над Даниэлем Дюбуа техническим нокаутом в девяти раундах. Но для себя полезно будет узнать, куда нельзя и можно бить в боксе, и что об этом говорит эксперт.

Куда нельзя бить в боксе: объясняет спортсмен

Тренер Андрей Голуб говорит, что удар ниже пояса (пупка) в боксе запрещен. Кроме этого, нельзя бить:

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в пах;

по спине;

по почкам;

тыльной стороне головы;

нельзя добивать человека, если он упал;

ниже пояса;

нельзя отталкиваться от канатов;

кусаться.

Кроме этого, запрещено поворачиваться к сопернику спиной, толкать, делать захват с нанесением ударов, идти на глухую защиту или вести абсолютно пассивный бой. Также не разрешается оскорблять противника или рефери, симулировать, ругаться и специально выплевывать капу.

Чем нельзя бить в боксе

Также есть общие правила обычного бокса. Согласно им, запрещены удары:

головой;

локтями;

ногами;

предплечьем на размах;

плечами;

открытой перчаткой (когда удар совершают не кулаком).

Куда можно бить в боксе

в корпус;

голову;

подбородок;

плечи;

грудную клетку.

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