Куди не можна і можна бити у боксі: пояснює експерт

Нещодавно відбувся скандальний бій Усика з Дюбуа. В мережі активно обговорювали виграш першого, адже як любителі, так і фахівці не можуть зійтися на тому, чи був удар британця правильним. Однак у WBA випустили офіційну заяву щодо результату бою.

За їхніми словами, Олександр Усик залишається чемпіоном Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у надважкій вазі після перемоги над Даніелем Дюбуа технічним нокаутом у дев’яти раундах.

Однак для себе можеш почитати, куди не можна і можна бити у боксі та що про це каже експерт.

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Куди не можна бити у боксі: пояснює спортсмен

Тренер Андрій Голуб каже, що удар нижче поясу (пупка) у боксі заборонений. Крім цього, не можна бити:

у пах;

по спині;

по нирках;

тильній стороні голови;

не можна добивати людину, якщо вона впала;

нижче пояса;

не можна відштовхуватися від канатів;

кусатися.

До того ж заборонено повертатися до суперника спиною, штовхати, робити захоплення з завданням ударів, йти на глухий захист чи вести абсолютно пасивний бій. Також не можна образливо висловлюватися у бік супротивника чи рефері, симулювати лаятися та спеціально випльовувати капу.

Чим не можна бити у боксі

Також існують загальні правила стандартного боксу. Згідно з ними, заборонені удари:

головою;

ліктями;

ногами;

передпліччям на розмах;

плечима;

відкритою рукавичкою (коли удар здійснюють не кулаком).

Куди можна бити у боксі

в корпус;

голову;

підборіддя;

плечі;

грудну клітку.

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