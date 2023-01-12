Спорт и питание: что и когда есть, чтобы улучшить эффект от тренировок

Спорт и правильное питание — залог нашего здоровья. Чтобы улучшить эффект от тренировок, нужно знать, что можно есть до и после тренировки.

Врач-диетолог Олег Швец рассказал, какие продукты лучше есть перед занятием спортом.

Важно учитывать, что и когда ты ешь, ведь это влияет на самочувствие во время тренировки. Начать свой день врач советует с правильного завтрака.

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Завтрак перед тренировкой

Употребление углеводов перед занятием спортом улучшает эффективность тренировки, позволяет заниматься дольше или интенсивнее. Поэтому, если твои занятия проходят утром, нужно вставать рано, чтобы позавтракать. Есть желательно за час до тренировки.

Если этого не сделать, можешь ощущать вялость или головокружение на занятиях.

Перед утренними тренировками нужно есть легкий завтрак. Хорошими вариантами будет: цельнозерная каша или хлеб, нежирное молоко, сок, банан, йогурт. Если любишь пить кофе утром, он не навредит.

Надо помнить, что недостаточное количество пищи не даст необходимую энергию, а переедание ухудшит самочувствие.

Если ты любишь есть большими порциями, то делать это лучше за три – четыре часа до тренировки. А маленький перекус можно сделать за один – три часа до физических нагрузок.

Здоровые перекусы

Перекус должен быть вкусным, питательным и полезным. Это может быть:

банан, яблоко или другой свежий фрукт;

йогурт;

фруктовый смузи;

цельнозерновая баранка или крекеры;

батончик гранола с низким содержанием жира;

сэндвич с арахисовым маслом;

спортивный напиток или разбавленный сок.

Как есть после тренировки

После тренировки нужно помочь мышцам восстановиться и пополнить запасы гликогена. Для этого следует есть продукты, содержащие и углеводы, и белки, в течение двух часов после тренировки.

После занятия спортом лучше всего есть: йогурт и фрукты, сэндвич с арахисовым маслом, смузи для восстановления мышц, индейку на цельнозерновом хлебе с овощами.

Питьевой режим во время тренировок

Во время физических нагрузок главное — не допустить обезвоживания.

Рекомендуется выпить примерно два – три стакана воды за два – три часа до занятий.

Во время тренировки — пол или один стакан стакана воды каждые 15–20 минут.

Еще два–три стакана можно выпить после тренировки.

Если тренировка длится более 60 минут, можно выпить спортивный напиток. Он содержит углеводы, поэтому придает больше энергии и помогает поддерживать электролитный баланс организма.

Однако не забывай, что нужно советоваться по питанию с тренером и врачом, чтобы не усугубить свое состояние или не обострить хронические болезни.

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