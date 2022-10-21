Разделяй и властвуй: правило тарелки здорового питания

Сегодня человечество потребляет очень много сахара, молочных напитков, рафинированных зерен и жира. На полках супермаркетов их не было в таком количестве буквально 70 лет назад.

На этом фоне у людей возникает много болезней и проблем, снижается качество жизни и количество жизненной энергии. Для здоровой жизни нужно питаться здоровой пищей, ведь диеты не работают.

Тарелка здорового питания — это отправная точка и ориентир выбора качественных здоровых продуктов среди всего разнообразия супермаркетной продукции. Нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала все о правиле тарелки.

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Тарелка здорового питания состоит из четырех групп продуктов:

50% — овощи, зелень, фрукты и ягоды;

25% — сложные/медленные углеводы: зерна, крупы, хлеб, паста, крахмалистые корнеплоды.

20% — белок: яйца, птица, рыба, морепродукты, субпродукты, бобовые и жиры — семена, орехи, растительные масла;

5% — молочные продукты или их растительные альтернативы. Один-два продукта без добавленного сахара в день.

На последнем месте — сладости и фастфуд. Они находятся вне основной тарелки питания. Их нельзя считать обязательной частью здорового рациона, поэтому они не должны преобладать.

Планировать тарелку или импровизировать?

Нутрициолог делится, что есть два способа прочтения этой тарелки: планирование и импровизация.

Первый вариант — планирование питания. Надо представить или выписать всю еду в день на одной тарелке и разделить ее на группы, контролируя процентное соотношение.

Важно следить, чтобы не преобладала одна группа продуктов — чаще всего бывает слишком много зерновых и хлеба, кисломолочного и мяса или много десертов и каш.

Второй вариант — импровизация. Согласно ему ты сразу формируешь каждый прием пищи со всеми типами продуктов по правилу тарелки здорового питания.

Не забывай об основных правилах здорового питания:

три приема пищи: завтрак, обед и ужин; есть желательно в одно и то же время. Ты задаешь ритм с паузами четыре – пять часов между основной трапезой; не забывай о питьевом режиме; соблюдай ночную паузу в 11-13 часов без еды.

Следует добавлять в свой рацион сезонные овощи и фрукты. Однако что если традиционные рецепты уже надоели? Мы подготовили для тебя рецепт вкусной тыквенной пасты с беконом.

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