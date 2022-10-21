Разделяй и властвуй: правило тарелки здорового питания

Сегодня человечество потребляет очень много сахара, молочных напитков, рафинированных зерен и жира. На полках супермаркетов их не было в таком количестве буквально 70 лет назад.
На этом фоне у людей возникает много болезней и проблем, снижается качество жизни и количество жизненной энергии. Для здоровой жизни нужно питаться здоровой пищей, ведь диеты не работают.
Тарелка здорового питания — это отправная точка и ориентир выбора качественных здоровых продуктов среди всего разнообразия супермаркетной продукции. Нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала все о правиле тарелки.
Тарелка здорового питания состоит из четырех групп продуктов:
На последнем месте — сладости и фастфуд. Они находятся вне основной тарелки питания. Их нельзя считать обязательной частью здорового рациона, поэтому они не должны преобладать.
Нутрициолог делится, что есть два способа прочтения этой тарелки: планирование и импровизация.
Первый вариант — планирование питания. Надо представить или выписать всю еду в день на одной тарелке и разделить ее на группы, контролируя процентное соотношение.
Важно следить, чтобы не преобладала одна группа продуктов — чаще всего бывает слишком много зерновых и хлеба, кисломолочного и мяса или много десертов и каш.
Важно следить, чтобы не преобладала одна группа продуктов — чаще всего бывает слишком много зерновых и хлеба, кисломолочного и мяса или много десертов и каш.
Второй вариант — импровизация. Согласно ему ты сразу формируешь каждый прием пищи со всеми типами продуктов по правилу тарелки здорового питания.
Следует добавлять в свой рацион сезонные овощи и фрукты. Однако что если традиционные рецепты уже надоели? Мы подготовили для тебя рецепт вкусной тыквенной пасты с беконом.
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