Розділяй і володарюй: правило тарілки здорового харчування

Сьогодні людство споживає дуже багато цукру, молочних напоїв, рафінованих зернят та жиру. На полицях супермаркетів їх не було в такій кількості буквально 70 років тому.

На цьому фоні у людей виникає багато хвороб та проблем, знижується якість життя та кількість життєвої енергії. Для здорового життя треба харчуватися здоровою їжею, адже дієти не працюють.

Тарілка здорового харчування — це відправна точка та орієнтир вибору якісних здорових продуктів серед усього різномаїття супермаркетної продукції. Нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла все про правило тарілки.

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Тарілка здорового харчування складається з чотирьох груп продуктів:

50% — овочі, зелень, фрукти та ягоди;

25% — складні/повільні вуглеводи: зерна, крупи, хліб, паста, крохмалисті коренеплоди.

20% — білок: яйця, птиця, риба, морепродукти, субпродукти, бобові та жири — насіння, горіхи, олії.

5% — молочні продукти або їх рослинні альтернативи. Один – два продукти без доданого цукру на день.

На останньому місці — солодощі та фастфуд. Вони розташовані поза основною тарілкою харчування. Їх не можна вважати обов’язковою частиною здорового раціону, тож вони не мають переважати.

Планувати тарілку чи імпровізувати?

Нутриціологиня ділиться, що є два способи прочитання цієї тарілки: планування та імпровізація.

Перший варіант — планувати харчування. Треба уявити або виписати всю їжу за день на одній тарілці та розділити її на групи, контролюючи відсоткове співвідношення.

Важливо стежити, щоб не переважала одна група продуктів — найчастіше буває забагато зернових і хліба, кисломолочного та м’яса або багато десертів і каш.

Другий варіант — імпровізація. За ним ти одразу формуєш кожний прийом їжі з усіма типами продуктів за правилом тарілки здорового харчування.

Не забувай про основні правила здорового харчування:

три прийоми їжі : сніданок, обід та вечеря; їсти бажано в той самий час. Ти задаєш ритм з паузами чотири – п’ять годин між прийомами їжі; не забувай про питний режим; дотримуйся нічної паузи в 11-13 годин без їжі.

Варто додавати у свій раціон сезонні овочі та фрукти. Та що як традиційні рецепти вже набридли? Ми підготували для тебе рецепт смачної гарбузової пасти з беконом.

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