Розділяй і володарюй: правило тарілки здорового харчування

Сьогодні людство споживає дуже багато цукру, молочних напоїв, рафінованих зернят та жиру. На полицях супермаркетів їх не було в такій кількості буквально 70 років тому.
На цьому фоні у людей виникає багато хвороб та проблем, знижується якість життя та кількість життєвої енергії. Для здорового життя треба харчуватися здоровою їжею, адже дієти не працюють.
Тарілка здорового харчування — це відправна точка та орієнтир вибору якісних здорових продуктів серед усього різномаїття супермаркетної продукції. Нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла все про правило тарілки.
Тарілка здорового харчування складається з чотирьох груп продуктів:
На останньому місці — солодощі та фастфуд. Вони розташовані поза основною тарілкою харчування. Їх не можна вважати обов’язковою частиною здорового раціону, тож вони не мають переважати.
Нутриціологиня ділиться, що є два способи прочитання цієї тарілки: планування та імпровізація.
Перший варіант — планувати харчування. Треба уявити або виписати всю їжу за день на одній тарілці та розділити її на групи, контролюючи відсоткове співвідношення.
Важливо стежити, щоб не переважала одна група продуктів — найчастіше буває забагато зернових і хліба, кисломолочного та м’яса або багато десертів і каш.
Важливо стежити, щоб не переважала одна група продуктів — найчастіше буває забагато зернових і хліба, кисломолочного та м’яса або багато десертів і каш.
Другий варіант — імпровізація. За ним ти одразу формуєш кожний прийом їжі з усіма типами продуктів за правилом тарілки здорового харчування.
Варто додавати у свій раціон сезонні овочі та фрукти. Та що як традиційні рецепти вже набридли? Ми підготували для тебе рецепт смачної гарбузової пасти з беконом.
Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.