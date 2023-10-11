Небезпечно чи корисно? Чи можна їсти гранат із кісточками

Восени та ближче до зими, коли свіжих ягід та плодів фруктів практично немає, ми отримуємо необхідні корисні мікроелементи та вітаміни з імпортних продуктів. Серед них — гранат, який багатий на вітаміни групи B, С, А, клітковину, фосфор, кальцій, марганець, йод, магній, залізо, калій, натрій.

Та плоди гранату містять багато дрібних кісточок, відокремлювати які інколи дуже довго. Тож виникає запитання: чи можна їсти гранат із кісточками? Розповідаємо про це далі.

Чи можна їсти гранат із кісточками

Кісточки граната несуть чимало користі для організму людини. Саме в кісточках сконцентровані складні вуглеводи, які необхідні кишково-шлунковому тракту для виведення токсинів.

Зараз також дивляться

До того ж вживання граната корисне також й для серцево-судинної системи, плоди можуть покращити функції щитоподібної залози, а також підвищити рівень гемоглобіну.

Окрім цього, гранат здатен укріпити імунітет людини, його рекомендують вживати гіпертонікам для пониження тиску.

Однак, кісточки граната не варто вживати у випадку, якщо для цього є протипоказання: виразка або ерозії шлунка.

Кому не можна їсти гранат з кісточками

З кісточками гранат не можна їсти людям, що страждають на виразку шлунку. Гранат не рекомендують їсти гіпотонікам, аби не занизити тиск іще більше. Не рекомендовано давати гранат дітям до двох років, а з кісточками його не радять давати й до трьох-чотирьох років. При індивідуальній непереносності.

Та перед тим, як поїсти гранат, його ще треба вміти почистити! Як швидко та без зайвих зусиль почистити гранат, ми розповідали раніше.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.