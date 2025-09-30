Шатдаун у США: як бюджетні війни паралізують країну

США загрожує шатдаун, під час якого частина федерального уряду тимчасово припинить роботу. І це — криза державного апарату.

Якщо до півночі у вівторок, 30 вересня, республіканці й демократи не домовляться про бюджет, тисячі державних службовців залишаться без зарплати, а деякі державні програми взагалі зупиняться.

Детальніше про шатдаун у США, його наслідки і чому ця криза вигідна чинному президенту Дональду Трампу — у матеріалі.

Шатдаун у США — що це

Шатдаун у США — це майже унікальне явище. В інших країнах бюджетні суперечки вирішуються через вотум довіри уряду, у США ж гілки влади рівні і часто розділені.

Під час нинішнього господарювання Трампа республіканці контролюють обидві палати Конгресу, а от у Сенаті їм бракує шістдесят голосів для ухвалення законопроекту про бюджет.

Демократи відмовляються підтримувати запропоновану республіканцями версію бюджету, бо вона передбачає скорочення витрат на охорону здоров’я та медичні програми, які важливі для мільйонів американців.

Політичні сили не можуть дійти згоди, але це, як не дивно, на користь Трампу. І цього разу Білий дім рішучий: він готовий використати шатдаун для визначення так званих, “несуттєвих” працівників, яких можна скоротити.

Це дійсно приведе до економії державних витрат на бюрократичний апарат. Та опоненти президента впевнені: під скорочення потраплять лише ті, хто нелояльний нинішній адміністрації.

Які наслідки матиме шатдаун у США для простих людей

Шатдаун торкнеться не усього уряду, і не всіх держслужбовців. Прикордонники, лікарі, поліція та авіадиспетчери продовжать працювати, але тисячі інших федеральних службовців підуть у неоплачувану відпустку.

Це означає, що програми продовольчої допомоги, видача студентських позик, інспекції харчових продуктів може припинитися, тимчасово закриються федеральні дошкільні заклади та національні парки.

Люди, які розраховують на державні послуги, відчують затримки. Наприклад, сім’я, що чекає на допомогу у вигляді ваучерів на харчування, може залишитися без них.

Історія шатдаунів у США

Історія США знає багато шатдаунів. Найдовший — 36 днів — тривав у 2018-2019 роках, під час попередньої каденції Дональда Трампа. Тоді його опоненти не погоджувалися фінансувати захисну стіну від емігрантів з боку Мексики. Той шатдаун обійшовся економіці США близько 11 мільярдів доларів.

Нині країна стоїть перед черговим випробуванням: чи домовляться політики, щоб уникнути хаосу, чи новий шатдаун знову змусить економіку і громадян відчути наслідки політичної боротьби.

