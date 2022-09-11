Усе розділилось на “до” і “після” — як теракт 11 вересня у США змінив хід історії та безпекову ситуацію у світі

11 вересня 2001 року у США стався наймасштабніший акт тероризму у всесвітній історії — терористи захопили кілька літаків з пасажирами на борту та спрямували їх на вежі-близнюки у Нью-Йорку та Пентагон.

Ця трагедія стала найбільшою за кількістю жертв та ознаменувала нову епоху терактів та системи безпеки у світі.

Читай, що відбулось того фатального дня, якою була відповідь США, як теракт глобально повпливав на людей у всьому світі, а також які фільми присвячені цій жахливій події.

Що сталось 11 вересня 2001 року

Того ранку 19 терористів, які летіли разом із сотнями інших пасажирів на борту чотирьох авіалайнерів, раптово захопили управління повітряними суднами над східним узбережжям США.

Вони направили два літаки на будівлі Всесвітнього торгового центру (ВТЦ) у Нью-Йорку, один — на Пентагон поблизу Вашингтона, а ще один — на Капітолій.

О 08:46 за місцевим часом перший літак, який виконував рейс 11 American Airlines, врізався у Північну вежу ВТЦ. Незадовго після цього, о 09:03, другий лайнер United Airlines пронизав Південну вежу ВТЦ.

На той час у Всесвітньому торговому центрі перебувало понад 17 000 осіб. Вежі впали не одразу, але в місці зіткнення та на поверхах вище моментально спалахнула пожежа. Це відрізало тисячам людей шлях до евакуації.

У результаті в Північній вежі ніхто не вижив з тих, хто знаходився на рівні та вище місця удару літаком. Через дві години після теракту обидві 110-поверхові будівлі впали та поховали під своїми уламками тисячі людей.

11 вересня загинули 2 977 людей (без урахування 19 терористів), зокрема люди у ВТЦ та поблизу нього, пасажири та члени екіпажів літаків, а також співробітники екстрених служб. Жертвами стали громадяни США і ще 91 держави.

О 09:37 третій літак врізався у будівлю Пентагона. Внаслідок цього загинуло 125 працівників міністерства оборони США. Примітно, що будівництво Пентагона розпочалось 11 вересня 1941 року, а теракт стався рівно 60 років потому.

Завдяки опору пасажирів та екіпажу четвертого літака терористам не вдалось врізатись у будівлю Капітолія. О 10:03 лайнер впав у полі біля міста Шанксвілл у штаті Пенсільванія.

Організатори терактів

Відповідальність за теракти 11 вересня взяла на себе терористична організація ісламських екстремістів Аль-Каїда.

Її штаб знаходився в Афганістані, який тоді був під контролем Талібану. Очільник Аль-Каїди та чи не найголовніший терорист усіх часів Усама бен Ладен звинувачував США та НАТО в розпалюванні конфліктів у мусульманському світі.

15 з 19 терористів були родом із Саудівської Аравії, двоє — з ОАЕ, один — з Єгипту, ще один — з Лівану. Усі вони, звісно, знали, що йдуть на вірну смерть, коли планували теракти.

Деякі з них заздалегідь пройшли курси керування літаками у приватних американських льотних школах.

Реакція США

Після жахливої трагедії 11 вересня тодішній президент США Джордж Буш-молодший віддав вказівку ввести війська в Афганістан, аби знищити Аль-Каїду та самого Усаму бен Ладена.

Через кілька місяців після вторгнення режим Талібану впав, а на його місце прийшов уряд, прихильний до Вашингтона.

Утім знайти бен Ладена в Афганістані не вдалось. Його викрили та вбили лише у 2011 році в Пакистані. Усі інші його пособники наразі ліквідовані або знаходяться за ґратами.

У серпні 2021 року таліби знову захопили владу в Афганістані, а президент Ашраф Гані разом з урядом був змушений тікати.

Війська США були остаточно виведені звідти 31 серпня 2021 року після майже 20-річної присутності в цій країні.

Тому нині американці знову живуть у страху, що Аль-Каїда розпочне нові теракти. Адже ісламістська організація досі жива й присутня не лише в Афганістані, а на африканському континенті.

Вплив 9/11 на глобальну безпекову систему

Життя без перебільшення усього світу кардинально змінилось після трагедії 9/11. Нині безпека авіаперельотів — номер один для всіх авіакомпаній.

З того часу пілотам суворо заборонено покидати кабіну впродовж рейсу, а саму конструкцію та електронну систему літаків додатково убезпечили від ризиків захоплення.

Особливу увагу приділяють і перевірці пасажирів та їхнім валізам. Список речей, які не можна проносити на борт, різко зріс.

У США та десятках інших держав по всьому світу діють спеціальні адміністрації безпеки транспорту. В Україні вона має назву Державна служба України з безпеки на транспорті.

11 фільмів про 11 вересня

У Загальнонаціональний день служіння і пам’яті США пропонуємо тобі переглянути фільми, які присвятили жертвам терактів 11 вересня:

11 вересня (2002)

Фаренгейт 9/11 (2004)

Вежі-близнюки (2006)

Загублений рейс (2006)

Дух часу (2007)

Спустіле місто (2007)

Страшенно голосно і неймовірно близько (2011)

9/11 (2017)

Влада (2018)

Звіт про спроби (2019)

Скільки коштує життя? (2021)

Бомбардування Росією житлових будинків, шкіл, університетів, дитячих садочків, міських площ, вокзалів, торгових центрів в Україні — безперечно, трагічні терористичні атаки проти мирного населення.

Вони порушують усі можливі писані та неписані закони ведення війни й вимагають адекватної відповіді. Саме тому українська влада вже давно веде перемовини із США про те, щоб офіційно визнати РФ терористом.

Читай, що на практиці означає статус держава-спонсор тероризму та чому важливо про це говорити.

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