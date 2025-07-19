Чи слід боятися літаків? Як змінилась статистика авіакатастроф за останні роки

За останні півроку у світі зафіксували низку трагічних авіакатастроф, після яких люди почали серйозно замислюватися над безпечністю польотів.

Падіння літака Jeju Air у Південній Кореї 29 грудня 2024 року стало причиною 179 загиблих, зіткнення військового вертольота з пасажирським літаком у Вашингтоні в січні 2025 року забрало життя 67 людей. Катастрофа рейсу Air India в Ахмадабаді стала причиною смерті 260 осіб. Вижив лише один пасажир.

Кілька днів тому в аеропорту Саутенд у Лондоні 12-метровий літак впав одразу після зльоту. У зв’язку з цими випадками люди сумніваються в безпеці польотів.

Чи дійсно нам варто боятися авіаперельотів? BBC проаналізували статистику катастроф і поговорили з експертами.

Чи почастішали авіатрощі: що говорить статистика

Статистика Національної ради з безпеки на транспорті США (NTSB) за 2005-2024 роки показує, що аварій у небі навпаки стає менше. Наприклад, у січні 2025 року зафіксували 52 випадки. Торік їх було 58, а у 2023 — 70.

Дані Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) теж фіксує зменшення кількості аварій з 2005 по 2023 рік. ICAO вважає аваріями не лише інциденти із загибеллю екіпажу чи пасажирів, а й поламки літаків чи потреби у ремонті.

Глобальні дані по загиблих в авіакатастрофах також фіксують зниження, проте у деякі роки фіксували великі аварії. Наприклад, у 2014 році рейс Malaysian Airlines MH370 з Куала-Лумпура зник дорогою до Пекіна. На борту перебували 239 людей.

17 липні того ж року росіяни збили рейс MH17 над Сходом України — на ньому загинуло майже 300 людей.

Професор статистики Кембридзького університету Девід Шпігельхалтер зауважив, що такі статистичні дані схильні до коливань:

Якщо рахувати кількість загиблих, а не кількість аварій, то показники будуть дуже нестабільні. Випадкові аварії не відбуваються рівномірно, вони часто групуються.

Через це іноді здається, що авіакатастрофи пов’язані між собою, хоча це не так. З такою ж думкою виступив колишній слідчий з авіапригод у Фінляндії Ісмо Аалтонен.

— Те, що за короткий період сталося кілька різних інцидентів, не означає, що безпека погіршилася. Нам просто дуже не пощастило, але це абсолютно різні випадки, які складно передбачити.

Завдяки соцмережам авіакатастрофи отримують більшу увагу від суспільства, додає колишній пілот Марко Чан. Це посилює враження, що аварій стає більше.

Літаки досі безпечніші за інші види транспорту

Усі авіапригоди ретельно розслідують, щоб вдосконалити навчання пілотів. А сучасні тренажери дозволяють відпрацьовувати найрізноманітніші сценарії.

Регулятори суворо контролюють авіакомпанії, аж до того, що забороняють польоти для тих, хто не дотримується стандартів безпеки.

Попри нещодавні інциденти, літаки лишаються найбезпечнішим видом транспорту, переконують експерти.

Міністерство транспорту США інформує, що понад 95% смертей внаслідок транспортних пригод у 2022 році були пов’язані з автомобілями. А от на авіацію припадає менше ніж 1%.

Загалом в авіації на 100 мільйонів миль припадає 0,001 смертей, у легкових автомобілях — 0,54, свідчать дані Ради національної безпеки США (NSC).

А поки люди розмірковують над безпечністю польотів, авіаперевізники покращують умови перебування на борту. Так, компанія Ryanair вводить штрафи для пасажирів, що порушують порядок.

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