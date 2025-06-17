Ryanair вводить штрафи для “буйних” пасажирів

Європейський авіаперевізник Ryanair повідомив, що тепер застосовуватимуть штрафи у розмірі 500 євро щодо пасажирів, які порушують порядок та були висаджені з літака за недисципліновану поведінку.

Йдеться про порушників порядку, які демонструють неналежну поведінку, чим заважають подорожі інших пасажирів.

Ryanair штрафуватиме порушників спокою на борту: подробиці

В авіакомпанії заявили, що пасажири прагнуть подорожувати в комфортній та безстресовій атмосфері, хочуть прибути вчасно і без зайвих перешкод, спричинених невеликою кількістю недисциплінованих пасажирів.

Хоча це проблема всієї галузі, яка стосується всіх авіакомпаній, Ryanair прагне боротися з недисциплінованою поведінкою пасажирів та продовжуватиме переслідувати тих, хто порушує порядок, — додав перевізник.

За завдану шкоду на пасажирів накладатимуть штраф у розмірі щонайменше 500 євро. Речник Ryanair сказав, що неприпустимо, щоб пасажири страждали від незручностей через поведінку одного пасажира.

— Щоб забезпечити нашим пасажирам та екіпажу комфортні та безстресові умови, ми запровадили штраф у розмірі 500 євро, який буде виставлено будь-якому пасажиру, висадженому з літака в результаті його неналежної поведінки.

Компанія нагадує, що неналежна поведінка в обмеженому спільному просторі є неприйнятною. Тож там сподіваються, що нова політика штрафів стане стримувальним фактором для усунення таких інцидентів.

Що передувало накладенню штрафів від Ryanair

У січні 2025 року Ryanair заявила, що минулого року витратила 15350 євро через пасажира, який порушував порядок на борту рейсу з Дубліна до Лансароте в Іспанії.

Через його дії літак був змушений змінити курс на португальське місто Порту. Там пасажир був заарештований, а понад 160 інших пасажирів залишилися на нічліг.

Компанія понесла й інші витрати, зокрема на додаткове паливо та екіпаж. Згодом перевізник подав цивільний позов проти пасажира, щоб відшкодувати свої витрати.

Перед цим, у 2024 році, літак авіакомпанії посадили на півдорозі з Агадіра (Марокко) до Лондона через бійку пасажирів за місця.

Пізніше генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі запропонував запровадити обмеження на алкоголь в аеропортах у всій Європі, щоб пасажирам наливали не більше двох напоїв в очікуванні рейсів. Адже пасажири напідпитку почали часто бешкетувати в літаках.

Нещодавно в Індії розбився пасажирський рейс, на борту якого загинуло 240 людей. Проте одному чоловікові вдалося вижити.

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