Ryanair вводить штрафи для “буйних” пасажирів

Фото Unsplash Європейський авіаперевізник Ryanair повідомив, що тепер застосовуватимуть штрафи у розмірі 500 євро щодо пасажирів, які порушують порядок та були висаджені з літака за недисципліновану поведінку. Йдеться про порушників порядку, які демонструють неналежну поведінку, чим заважають подорожі інших пасажирів. Ryanair штрафуватиме порушників спокою на борту: подробиці В авіакомпанії заявили, що пасажири прагнуть подорожувати в комфортній та безстресовій атмосфері, хочуть прибути вчасно і без зайвих перешкод, спричинених невеликою кількістю недисциплінованих пасажирів. Хоча це проблема всієї галузі, яка стосується всіх авіакомпаній, Ryanair прагне боротися з недисциплінованою поведінкою пасажирів та продовжуватиме переслідувати тих, хто порушує порядок, — додав перевізник. За завдану шкоду на пасажирів накладатимуть штраф у розмірі щонайменше 500 євро. Речник Ryanair сказав, що неприпустимо, щоб пасажири страждали від незручностей через поведінку одного пасажира. — Щоб забезпечити нашим пасажирам та екіпажу комфортні та безстресові умови, ми запровадили штраф у розмірі 500 євро, який буде виставлено будь-якому пасажиру, висадженому з літака в результаті його неналежної поведінки. Unsplash Компанія нагадує, що неналежна поведінка в обмеженому спільному просторі є неприйнятною. Тож там сподіваються, що нова політика штрафів стане стримувальним фактором для усунення таких інцидентів. Читати на тему Боїтеся авіаподорожей? Екіпаж літака пояснює, як діяти в екстрених ситуаціях Пілотеса та стюардеса МАУ розповіли, що робити пасажирам в екстрених ситуаціях на борту літака та як убезпечити себе. Що передувало накладенню штрафів від Ryanair У січні 2025 року Ryanair заявила, що минулого року витратила 15350 євро через пасажира, який порушував порядок на борту рейсу з Дубліна до Лансароте в Іспанії. Через його дії літак був змушений змінити курс на португальське місто Порту. Там пасажир був заарештований, а понад 160 інших пасажирів залишилися на нічліг. Компанія понесла й інші витрати, зокрема на додаткове паливо та екіпаж. Згодом перевізник подав цивільний позов проти пасажира, щоб відшкодувати свої витрати. Unsplash Перед цим, у 2024 році, літак авіакомпанії посадили на півдорозі з Агадіра (Марокко) до Лондона через бійку пасажирів за місця. Пізніше генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі запропонував запровадити обмеження на алкоголь в аеропортах у всій Європі, щоб пасажирам наливали не більше двох напоїв в очікуванні рейсів. Адже пасажири напідпитку почали часто бешкетувати в літаках. Нещодавно в Індії розбився пасажирський рейс, на борту якого загинуло 240 людей. Проте одному чоловікові вдалося вижити. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Авіація Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter