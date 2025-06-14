Єдиний вцілілий: дивовижний порятунок британця в авіакатастрофі в Індії

У страшній авіакатастрофі літака Air India рейсу AI171, що розбився 12 червня 2025 року в індійському Ахмедабаді, вижив лише один пасажир.

Це британський громадянин Вішвашкумар Рамеш, який сидів на місці 11A на борту літака Boeing Dreamliner 787-8.

Про цю дивовижну подію повідомив комісар поліції Ахмедабада інформаційному агентству ANI.

Свідчення вцілілого та його стан

Вішвашкумар Рамеш зараз перебуває в лікарні.

Індійські ЗМІ повідомляють, що їм вдалося поспілкуватися з ним, і чоловік навіть показав свій посадковий талон, який підтверджував його ім’я та місце 11A.

У розмові з журналістами Рамеш розповів про останні миті перед трагедією:

Через тридцять секунд після зльоту пролунав гучний вибух, а потім літак розбився. Все сталося дуже швидко.

Згодом із ним особисто зустрівся міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах, кадри розмови якого з Рамешем біля лікарняного ліжка поширили новинні агенції.

Згідно зі схемою літака на сайті Aerolopa, місце 11A розташоване в першому ряду економ-класу біля вікна, на два ряди попереду крила літака.

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Реакція родини та доля брата

Родичі Вішвашкумара Рамеша у Лестері (Велика Британія) були шоковані новиною про його порятунок.

Його родич Аджай Валгі розповів BBC, що Вішвашкумар сам зателефонував родині, щоб повідомити, що з ним “усе добре”.

Проте Вішвашкумар також повідомив, що не знає, що сталося з його братом Аджаєм, який також був на борту цього ж рейсу.

Родина зібралася вдома, очікуючи додаткової інформації. 27-річний брат Вішвашкумара, Наян Кумар, зазначив, що вони були “просто шоковані” звісткою про його виживання.

За словами Наяна, Вішвашкумар після аварії сказав йому:

Я не маю уявлення, як я вийшов з літака.

Інший родич додав, що Вішвашкумар мав “кілька травм обличчя” і “був майже весь у крові”, як розповів його батько.

Вішвашкумар має дружину та дитину.

Відомо, що він народився в Індії, але тривалий час проживав у Великій Британії.

Деталі авіакатастрофи

Літак авіакомпанії Air India прямував до лондонського аеропорту Гатвік.

Він розбився 12 червня після полудня, лише через кілька хвилин після зльоту з міжнародного аеропорту Сардар Валлабхбхай Пател об 13:39.

Зв’язок з диспетчерською службою було втрачено менш ніж за хвилину після старту.

Дані радара показали, що борт піднявся лише на 200 метрів над землею, коли сталася катастрофа.

Літак врізався у гуртожиток медичного коледжу, внаслідок чого щонайменше 50 студентів-медиків потрапили до лікарні.

На борту Boeing знаходилося 230 пасажирів, 10 членів екіпажу та двоє пілотів — загалом 242 людини.

За даними Air India, серед пасажирів було 169 громадян Індії, 53 британці, семеро громадян Португалії та один громадянин Канади.

Поліція Ахмедабада підтвердила загибель 204 людей, проте наразі невідомо, чи всі вони були на борту літака.

Корпорація Tate Group, власник Air India, заявила про виплату компенсації родинам загиблих у сумі, еквівалентній 117 тисячам доларів США.

Ця трагедія викликала глибокий резонанс, а історія дивовижного порятунку Вішвашкумара Рамеша стала променем надії серед скорботи.

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