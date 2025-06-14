Історії Розповіді

Єдиний вцілілий: дивовижний порятунок британця в авіакатастрофі в Індії

Марія Дзюба, редакторка сайту 14 Червня 2025, 16:00
Єдиний вцілілий: дивовижний порятунок британця в авіакатастрофі в Індії
Фото BBC

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