Единственный уцелевший: удивительное спасение британца в авиакатастрофе в Индии

В результате ужасной авиакатастрофы самолёта Air India рейса AI171, который разбился 12 июня 2025 года в индийском Ахмедабаде, выжил лишь один пассажир.

Им оказался британский гражданин Вишвашкумар Рамеш, сидевший на месте 11A на борту самолёта Boeing Dreamliner 787-8.

Об этом удивительном событии сообщил комиссар полиции Ахмедабада информационному агентству ANI.

Свидетельства выжившего и его состояние

Вишвашкумар Рамеш сейчас находится в больнице. Индийские СМИ сообщают, что им удалось пообщаться с ним, и мужчина даже показал свой посадочный талон, подтверждающий его имя и место 11A.

В беседе с журналистами Рамеш рассказал о последних мгновениях перед трагедией:

Через тридцать секунд после взлёта раздался громкий взрыв, а затем самолёт разбился. Всё произошло очень быстро.

Позже с ним лично встретился министр внутренних дел Индии Амит Шах, кадры разговора которого с Рамешем у больничной койки были распространены новостными агентствами.

Согласно схеме самолёта на сайте Aerolopa, место 11A расположено в первом ряду эконом-класса у окна — на два ряда впереди крыла самолёта.

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Реакция семьи и судьба брата

Родственники Вишвашкумара Рамеша в Лестере (Великобритания) были шокированы новостью о его спасении.

Его родственник Аджай Валги рассказал BBC, что Вишвашкумар сам позвонил семье, чтобы сообщить, что с ним “всё хорошо”.

Однако Вишвашкумар также сообщил, что не знает, что случилось с его братом Аджаем, который тоже был на борту этого рейса.

Семья собралась дома, ожидая дополнительной информации. 27-летний брат Вишвашкумара, Наян Кумар, отметил, что они были “просто шокированы” известием о его выживании.

По словам Наяна, Вишвашкумар после аварии сказал ему:

Я понятия не имею, как я выбрался из самолёта.

Другой родственник добавил, что у Вишвашкумара было “несколько травм лица” и “он был почти весь в крови”, как рассказал его отец.

У Вишвашкумара есть жена и ребёнок. Известно, что он родился в Индии, но долгое время проживал в Великобритании.

Детали авиакатастрофы

Самолёт авиакомпании Air India направлялся в лондонский аэропорт Гатвик.

Он разбился 12 июня после полудня, всего через несколько минут после взлёта из международного аэропорта Сардар Валлабхбхай Пател в 13:39.

Связь с диспетчерской службой была потеряна менее чем через минуту после старта.

Данные радара показали, что борт поднялся всего на 200 метров над землёй, когда произошла катастрофа.

Самолёт врезался в общежитие медицинского колледжа, в результате чего по меньшей мере 50 студентов-медиков были госпитализированы.

На борту Boeing находилось 230 пассажиров, 10 членов экипажа и два пилота — всего 242 человека.

По данным Air India, среди пассажиров было 169 граждан Индии, 53 британца, семеро граждан Португалии и один гражданин Канады.

Полиция Ахмедабада подтвердила гибель 204 человек, однако на данный момент неизвестно, все ли они были на борту самолёта. Корпорация Tate Group, владелец Air India, заявила о выплате компенсации семьям погибших в сумме, эквивалентной 117 тысячам долларов США.

Эта трагедия вызвала глубокий резонанс, а история удивительного спасения Вишвашкумара Рамеша стала лучом надежды посреди скорби.

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