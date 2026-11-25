У ніч проти 25 листопада відбувся фінал щорічного міжнародного конкурсу краси Міс Всесвіт 2026 (Miss Universe 2026), що ввійде в історію як перше шоу, за 75 років існування якого переможницею стала заміжня жінка та мати.

Заборона на участь у цьому престижному конкурсі для заміжніх жінок та матерів була скасована лише три роки тому, і ось у 2026 році нарешті наявність сім’ї не завадила жінці отримати омріяну корону Miss Universe.

Розповідаємо, хто здобув титул Міс Всесвіт 2026 та який результат у представниці України.

Міс Всесвіт 2026: хто переміг

Фінал ювілейного 75-го конкурсу Міс Всесвіт відбувся в столиці Пуерто-Рико, Сан-Хуані.

Титул Міс Всесвіт 2026 отримала 27-річна Дженніфер Баррето, яка представляла Пуерто-Рико.

Як повідомляє BBC, цього року за перемогу боролися понад 110 учасниць, серед яких було десять матерів. Переможницею стала пуерториканка Дженніфер Баррето, яка має чоловіка та дитину.

Дівчина цього року вперше в житті взяла участь у подібному змаганні і одразу ж перемогла.

За всю історію конкурсу представниці Пуерто-Рико шість разів ставали володарками заповітного титулу, Баррето принесла перемогу своїй країні вперше за 20 років.

Нова Miss Universe має освіту психологині та соціальної робітниці, працювала у програмі підтримки сімей американських військовослужбовців, повідомляє Hola.

На питання, чого світ найбільше потребує від лідерів, дівчина відповіла, що світові лідери мають демонструвати приклад і прислухатися до потреб своїх громад.

Відомо також, що семирічна донька Дженніфер була присутня у залі під час її коронації у фіналі конкурсу.

Міс Всесвіт 2026: Анна Ніконова

Україну на Міс Всесвіт 2026 представляла 23-річна Анна Ніконова, яка досягла найкращого результату за останні 11 років участі нашої країни у цьому конкурсі. За результатами голосування Анна увійшла до ТОП-30 найкрасивіших учасниць Miss Universe 2026.

Відомо, що Ніконова навчалася в Кембриджському університеті, має спеціальність освітньої психологині. У дівчини є сестра-близнючка, а також ще вісім братів та сестер.

Нагадаємо, що титул Miss Universe 2025 належить мексиканській моделі Фатімі Бош.

Раніше ми розповідали про Міс Всесвіт Україна 2025 Софію Ткачук.

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