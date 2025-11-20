Міс Всесвіт-2025 Україна Софія Ткачук: коли національний костюм стає меседжем про мир

Цими днями в Бангкоку, Таїланд, проходить одне з найяскравіших шоу року – обирають Міс Всесвіт. 21 листопада очікується фінішне свято, і ми взнаємо переможницю.
А поки що пройшов традиційний показ національних костюмів. Міс Всесвіт Україна, 25-річна Софія Ткачук, представила вражальний костюм, який символізує прагнення України до миру – детальніше про вбрання, його ідею та творців — у матеріалі.
Міс Всесвіт 2025 Україна — що відомо про національний костюм нашої учасниці
Національний костюм України для конкурсу Міс Всесвіт назвали “Голуб миру”, і це ніби заклик до світу: майже чотири роки повномасштабного вторгнення українці живуть у війні, чують про війну, але надіються на мир і прагнуть його.
Тож наша представниця перед очима всього світу втілила ідею: час зупинити агресію і понад усе цінувати мир, за який ми щодня боремося.
За задумом творців костюма образ “Голуба миру” поєднує силу та стриману жіночність. Сакральний символ ангела чи голубки переосмислено і показано в сучасній, радше футуристичній, формі.
Срібний колір національного костюма Міс Всесвіт Україна символізує мир і світло, перламутр — жіночність і нове життя, за яке сьогодні бореться кожна українська родина.
Під час дефіле Міс Україна тримала у руках глобус, як символ крихкого світу, який знищують війни. На ньому наша країна позначена червоними квітами маку — знаком пам’яті про наших загиблих героїв і водночас нагадуванням, що мир — це відповідальність кожного з нас.
Авторка ідеї та концепції цього національного костюма – Анна Філімонова, дизайнер – філіппінець Michael Barassi. Майстер перетворює національні костюми на справжні артшедеври в притаманному Сходу стилі.
Дизайнер здобув популярність завдяки роботам для конкурсів краси, зокрема Miss Universe, де його костюми розповідають справжні історії.
Наприклад, два роки тому він створив для філіппінки Мішель Ді костюм у формі літака, який символізує філіппінську діаспору та її прагнення повернутися додому.
У своїх роботах Barassi віртуозно поєднує традиційне із сучасними технологіями, використовує скловолокно, LED-світло, щоб оживити символіку та викликати бурхливі емоції.
