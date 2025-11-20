Мисс Вселенная-2025 Украина: когда национальный костюм становится месседжем о мире

А пока прошёл традиционный показ национальных костюмов. Мисс Вселенная Украина, 25-летняя София Ткачук, представила впечатляющий костюм, который символизирует стремление Украины к миру — подробнее о наряде, его идее и создателях — в материале.

Мисс Вселенная 2025 Украина — что известно о национальном костюме нашей участницы

Национальный костюм Украины для конкурса Мисс Вселенная назвали “Голубь мира”, и это словно призыв: почти четыре года полномасштабного вторжения украинцы живут в войне, слышат о войне, но надеются на мир и стремятся к нему.

Так наша представительница перед глазами всего мира воплотила идею: пора остановить агрессию и превыше всего ценить мир, за который мы ежедневно боремся.

По замыслу создателей костюма образ “Голубя мира” сочетает силу и сдержанную женственность. Сакральный символ ангела или голубки переосмыслен и показан в современной, скорее футуристической, форме.

Серебряный цвет национального костюма Мисс Вселенная Украина символизирует мир и свет, перламутр — женственность и новую жизнь, за которую сегодня борется каждая украинская семья.

Во время дефиле Мисс Украина держала в руках глобус, как символ хрупкого мира, который разрушают войны. На нём наша страна обозначена красными цветами мака — знаком памяти о погибших героях и одновременно напоминанием, что мир — это ответственность каждого из нас.

Автор идеи и концепции этого национального костюма — Анна Филимонова, дизайнер — филиппинец Michael Barassi. Мастер превращает национальные костюмы в настоящие арт-шедевры в присущем Востоку стиле.

Дизайнер приобрёл популярность благодаря работам для конкурсов красоты, в частности Miss Universe, где его костюмы рассказывают настоящие истории.

Например, два года назад он создал для филиппинки Мишель Ди костюм в форме самолёта, который символизирует филиппинскую диаспору и её стремление вернуться домой.

В своих работах Barassi виртуозно сочетает традиционное с современными технологиями, использует стекловолокно, LED-свет, чтобы оживить символику и вызвать бурные эмоции.

