Стиль жизни

Ученые нашли возможную причину гибели клеток мозга при болезни Альцгеймера

Юлия Хоменко, редактор сайта 12 июля 2026, 12:00 3 мин.
Как погибают клетки мозга при Альцгеймере: ученые совершили важное открытие
Фото Pexels

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