Ученые нашли возможную причину гибели клеток мозга при болезни Альцгеймера

Британские ученые сообщили об открытии механизма, который может объяснить, почему при болезни Альцгеймера и некоторых других формах деменции постепенно погибают клетки мозга. Исследователи считают, что это открывает новые возможности для создания препаратов, способных замедлить развитие заболевания.

Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications. Исследование провели специалисты Королевского колледжа Лондона совместно с Британским институтом исследований деменции.

Какой механизм открыли исследователи

Авторы работы обратили внимание на процесс, получивший название кариоптоз. По их данным, он запускается тогда, когда внутри нервных клеток накапливается большое количество токсичных белков.

В этом случае постепенно начинает разрушаться ядро клетки, в котором содержится генетическая информация. После этого нейрон теряет способность нормально функционировать и погибает.

Ученые предполагают, что именно этот процесс может быть одной из главных причин массовой гибели клеток мозга при болезни Альцгеймера и лобно-височной деменции.

Как проходило исследование

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи проанализировали почти три тысячи клеток мозга, полученных от 28 человек с лобно-височной деменцией или терминальной стадией болезни Альцгеймера.

Анализ показал, что признаки кариоптоза наблюдались примерно у 35% клеток лобной коры пациентов с болезнью Альцгеймера. Для сравнения, среди здоровых пожилых людей такие изменения обнаружили лишь у 15% клеток.

По мнению авторов исследования, это свидетельствует о тесной связи между новым механизмом и развитием нейродегенеративных заболеваний.

Во время лабораторных экспериментов ученые также попытались воздействовать на кариоптоз. Они установили, что блокирование отдельных молекулярных сигнальных путей помогает уменьшить признаки разрушения клеток.

Особое внимание исследователи уделили взаимодействию фермента p38 MAP-киназы с белком LaminB1. Именно этот механизм они называют одним из наиболее перспективных направлений для разработки будущих лекарственных препаратов.

По словам ученых, если удастся безопасно воздействовать на этот процесс в организме человека, это может замедлить гибель нейронов и дать больше времени для применения других методов лечения деменции.

Исследователи подчеркивают, что открытие пока не означает скорого появления новых препаратов. Следующим этапом станет проверка безопасности такого подхода и разработка методов терапии, которые смогут избирательно воздействовать на выявленный механизм.

Тем не менее авторы работы считают, что кариоптоз может стать одной из ключевых мишеней для будущего лечения болезни Альцгеймера, лобно-височной деменции и других нейродегенеративных заболеваний.

Ранее ученые уже неоднократно связывали развитие деменции с накоплением токсичных белков в мозге. Новое исследование впервые подробно описывает, каким именно образом этот процесс может приводить к гибели нервных клеток.

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