ИИ “прочитал” обугленные свитки, сожженные Везувием 2 тыс. лет назад

Почти два тысячелетия они выглядели как обычные куски угля. Свитки, принадлежавшие роскошной вилле в древнем городе Геркуланум, были заживо погребены под раскаленным пеплом Везувия в 79 году н.э. Попытки развернуть их вручную всегда заканчивались катастрофой: бесценный папирус просто рассыпался в пыль.

Но в этом месяце произошло то, что ученые называют настоящим «интеллектуальным чудом». Благодаря искусственному интеллекту и рентгеновским технологиям мы наконец можем читать тексты, которые считались навсегда утраченными.

Детектив длиной в 250 лет

Эти свитки нашли еще в 1750-х годах во время раскопок. Это единственная уцелевшая библиотека античного мира, дошедшая до нас полностью. Однако более двух столетий она оставалась немой. Свиток под кодовым номером PHerc. 1667 был настолько хрупким, что его боялись даже касаться.

Перелом наступил, когда за дело взялась команда Vesuvius Challenge. Вместо того чтобы физически разворачивать папирус, исследователи использовали высокоэнергетическое рентгеновское сканирование. Они буквально расслоили обугленный свиток цифровым способом, создав 3D-модель его внутренней части.

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Первые слова за два тысячелетия

Искусственный интеллект научили распознавать едва заметные следы древних чернил на темном фоне угля. Первый громкий успех пришел в прошлом году, когда 21-летний студент Люк Фарритор распознал в тексте слово «фиолетовый». За это он получил 40 тысяч долларов, став первым человеком за 2000 лет, который прочитал хоть что-то из этой рукописи.

Сегодня же ученые объявили о расшифровке полноценного философского трактата.

Текст оказался не просто хроникой, а глубоким философским раздумьем об этике и человеческой природе. В свитке упоминается Аристокреон — ученик и племянник известного философа-стоика Хрисиппа. Исследователи считают, что рукопись датируется II веком до н.э. и отражает стоическое учение о моральном прогрессе и поведении человека.

Расшифровка одного свитка — лишь верхушка айсберга. В подземельях виллы в Геркулануме остаются сотни других запечатанных рукописей. Ученые убеждены: мы стоим на пороге открытия целого пласта античной литературы и философии, о существовании которого мы даже не догадывались.

Сегодня мы не просто читаем древний текст — мы начинаем понимать мысли людей, живших задолго до нас, и чьи слова чудом пережили один из самых страшных катаклизмов в истории.

Ранее мы писали, что в Англии и Греции нашли орудия труда возрастом 500 тысяч лет — читай в материале подробности раскопок.

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