Стиль жизни

ИИ “прочитал” обугленные свитки, сожженные Везувием 2 тыс. лет назад

Юлия Хоменко, редактор сайта 04 июля 2026, 19:00 3 мин.
Ученые расшифровали секретную библиотеку Геркуланума с помощью искусственного интеллекта
Фото Pexels

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