Стиль життя

ШІ “прочитав” обвуглені сувої, спалені Везувієм 2 тис. років тому

Юлія Хоменко, редакторка сайту 04 Липня 2026, 19:00 3 хв.
Вчені розшифрували таємну бібліотеку Геркуланума за допомогою штучного інтелекту
Фото Pexels

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