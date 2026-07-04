ШІ “прочитав” обвуглені сувої, спалені Везувієм 2 тис. років тому

Майже два тисячоліття вони виглядали як звичайні шматки вугілля. Сувої, що належали розкішній віллі в стародавньому місті Геркуланум, були заживо поховані під розпеченим попелом Везувію у 79 році н.е. Спроби розгорнути їх вручну завжди закінчувалися катастрофою: безцінний папірус просто розсипався на пил.

Але цього місяця сталося те, що вчені називають справжнім інтелектуальним дивом. Завдяки штучному інтелекту та рентгенівським технологіям, ми нарешті можемо читати тексти, які вважалися назавжди втраченими.

Детектив довжиною у 250 років

Ці сувої знайшли ще у 1750-х роках під час розкопок. Це єдина вціліла бібліотека античного світу, що дійшла до нас повністю. Проте понад два століття вона залишалася німою. Сувій під кодовим номером PHerc. 1667 був настільки крихким, що його боялися навіть торкатися.

Перелом стався, коли до справи взялася команда Vesuvius Challenge. Замість того, щоб фізично розгортати папірус, дослідники використали високоенергетичне рентгенівське сканування. Вони буквально розшарували обвуглений сувій цифровим способом, створивши 3D-модель його внутрішньої частини.

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Перші слова за два тисячоліття

Штучний інтелект навчили розпізнавати ледь помітні сліди стародавнього чорнила на темному тлі вугілля. Перший гучний успіх прийшов торік, коли 21-річний студент Люк Фаррітор розпізнав у тексті слово фіолетовий. За це він отримав 40 тисяч доларів, ставши першою людиною за 2000 років, яка прочитала бодай щось із цього рукопису.

Сьогодні ж науковці оголосили про розшифрування повноцінного філософського трактату.

Текст виявився не просто хронікою, а глибоким філософським роздумом про етику та людську природу. У сувої згадується Аристокреон — учень та племінник відомого філософа-стоїка Хрисіппа. Дослідники вважають, що рукопис датується II століттям до н.е. і відображає стоїчне вчення про моральний прогрес та поведінку людини.

Розшифрування одного сувою — лише верхівка айсберга. У підземеллях вілли в Геркуланумі залишаються сотні інших запечатаних рукописів. Вчені переконані: ми стоїмо на порозі відкриття цілого пласта античної літератури та філософії, про існування якого ми навіть не здогадувалися.

Сьогодні ми не просто читаємо стародавній текст — ми починаємо розуміти думки людей, які жили задовго до нас, і чиї слова дивом пережили один із найстрашніших катаклізмів в історії.

Раніше ми писали, що в Англії та Греції знайшли знаряддя праці віком 500 тисяч років — читай в матеріалі подробиці розкопок.

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