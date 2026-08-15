Стиль жизни

У берегов Сицилии нашли древнеримский корабль старше 2000 лет

Юлия Хоменко, редактор сайта 15 августа 2026, 12:00 3 мин.
Судно полностью заполнено сотнями античных амфор
Фото Pexels

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