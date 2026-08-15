У берегов Сицилии нашли древнеримский корабль старше 2000 лет

Море умеет хранить тайны тысячелетиями, но иногда оно открывает их самым неожиданным людям. У побережья Сицилии, недалеко от города Мадзара-дель-Валло, итальянские дайверы и полиция исследуют уникальную находку — античное судно возрастом более 2000 лет, доверху заполненное керамическими кувшинами для вина и масла. Об этом пишет BBC.

Случайная находка: Это был не камень

Первым на корабль наткнулся обычный рыбак и фридайвер Джакомо Де Мола. Во время исследования морского дна его сканер зафиксировал что-то странное. Сначала мужчина подумал, что это просто огромная скала, но решил нырнуть и проверить.

— Я приближаюсь, и мое сердце останавливается. Это была не скала, — написал Джакомо в своих соцсетях.

Перед глазами дайвера предстали сотни амфор — высоких керамических сосудов, которые в античные времена использовали для перевозки зерна, вина и оливкового масла. Судно длиной 21 метр и шириной 6 метров покоилось на глубине около 46 метров (150 футов).

— Это, без сомнения, невероятное открытие в моей жизни. Трудно описать чувства, когда ты становишься первым человеком за почти 20 столетий, который снова увидел это место, — добавил Де Мола.

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Археологическая сенсация: что говорят эксперты

Министр культуры Италии Алессандро Джули уже успел окрестить эту находку одним из самых важных подводных археологических открытий последних лет. По предварительным оценкам специалистов, судно датируется II или I веком до нашей эры.

На место сразу отправили специалистов из легендарного отряда карабинеров Art Squad (спецподразделение по защите культурного наследия). Дайверы-полицейские уже зафиксировали состояние обломков. Оказалось, что груз сохранился на удивление хорошо: сотни амфор лежат так же, как их загрузили моряки более двух тысяч лет назад.

Помимо археологической ценности, находка поражает своей красотой. На видео, которое опубликовал Де Мола, видно, что древние кувшины стали домом для морских обитателей: среди амфор плавают угри, окуни и множество мелких рыб.

— Море никогда не перестает нас удивлять. В этот раз мы нашли не просто обломки, мы нашли частицу нашей истории, — резюмировал рыбак.

Сейчас власти принимают меры, чтобы обезопасить место кораблекрушения от черных археологов. Эксперты готовятся к детальному изучению груза, чтобы точно определить, откуда и куда направлялся этот винный корабль.

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