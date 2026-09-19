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Затмение века 2027: где тьма продлится более 6 минут

Марина Слизовская, редактор сайта 19 сентября 2026, 12:00 2 мин.
солнечное затмение 2027
Фото Unsplash

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