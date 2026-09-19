Затмение века 2027: где тьма продлится более 6 минут

В 2027 году произойдет полное солнечное затмение, которое продлится более 6 минут на территории Египта. Это “затмение века” станет самым длинным по продолжительности вплоть до далекого 2114 года. Его можно будет увидеть на территории южной Испании, Северной Африки и Ближнего Востока.

Об этом сообщает ресурс Digital Camera World.

Полное солнечное затмение 2027: где наблюдать

2 августа 2027 года тень Луны пройдет сначала через южную Испанию и Гибралтар, а затем уже через территорию Северной Африки и Ближнего Востока.

Полное солнечное затмение — астрономическое явление, во время которого Луна проходит между Землей и Солнцем, полностью закрывая вид на Солнце из определенных регионов Земли.

Полное солнечное затмение в этот день продлится дольше всего — 6 минут и 22 секунды — в египетском туристическом городе Луксор. Отмечается, что именно здесь будет сосредоточено внимание мировых СМИ во время астрономического явления, однако фотографам советуют рассмотреть еще ряд мест, пригодных для фото- и видеосъемки.

— Высота над солнцем имеет значение, особенно в 2027 году. В районе Гибралтарского пролива затемнение Солнца будет примерно под углом 38 градусов над юго-восточным горизонтом. В Луксоре оно будет под углом около 82 градусов — почти над головой, – объясняет издание.

Отмечается, что сделать фотографию затемненного солнца над древним храмом Луксора будет очень сложно. Также в этот период температура в регионе будет достигать +40°C, что усложнит работу техники во время съемки.

Фотографам, охотящимся за солнечным затмением, советуют посетить 2 августа 2027 года южную Испанию как самый простой вариант. А также около 5 минут полного затмения можно будет увидеть в Марокко и Алжире. В разных городах Туниса астрономическое явление будет длиться от 1,4 до 5,4 минут.

Напомним, что предыдущее полное солнечное затмение произошло 12 августа этого года, эпицентром события стала Испания.

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