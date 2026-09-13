Стиль жизни

Копал под террасу, а нашел клад викингов: в Дании сделали сенсационную находку

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 сентября 2026, 09:00 3 мин.
Тысячу лет пролежал в глиняном сосуде: в Дании нашли клад викингов
Фото Pexels

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