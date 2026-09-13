Копал под террасу, а нашел клад викингов: в Дании сделали сенсационную находку

В Дании обычные работы во дворе обернулись археологической сенсацией. Мужчина, который обустраивал террасу возле своего дома в городке Ребильд недалеко от Ольборга, наткнулся на клад времен викингов. Общий вес найденного серебра составляет 18,5 килограмма.

Как пишет NOS, клад пролежал в земле около тысячи лет. Его спрятали в глиняной посуде, а часть находок со временем оказалась в почве вокруг нее.

Что было в кладе

Владелец дома сначала не понял, что именно нашел. Во время подготовки места для террасы он убирал траву, камни и гравий и тогда случайно наткнулся на металлические предметы и фрагменты керамики. Сначала мужчина предположил, что это может быть старый металлолом.

Однако во время дальнейших раскопок один за другим начали появляться серебряные предметы. Всего удалось найти около 700 изделий и их фрагментов. Примерно 320 предметов общим весом 6,4 килограмма оставались внутри глиняной посуды. Остальные были рассыпаны в земле рядом.

Среди находок археологи обнаружили серебряные слитки, браслеты, монеты и их фрагменты. Известно о 47 целых монетах.

Особую ценность для исследователей представляют арабские дирхемы и англосаксонские пенни, отчеканенные во времена короля Эдуарда Старшего, который правил Англией с 899 по 924 год. Именно монеты помогли более точно определить время, когда клад попал в землю.

Также среди предметов есть небольшой кулон в форме молота Тора. Отдельную группу составляет так называемое хаксильвер — серебряные украшения и другие изделия, которые намеренно ломали или разрубали на части. Во времена викингов такие куски серебра могли использовать в качестве своеобразного платежного средства.

Археолог Торбен Сарау из музеев Северной Ютландии назвал находку чрезвычайно важной для изучения эпохи викингов. По его словам, она не только впечатляет своими масштабами, но и показывает, какую роль серебро играло как форма богатства и средство расчетов.

Наличие монет из разных регионов также свидетельствует о широких торговых связях викингов. Найденные арабские и англосаксонские монеты оказались на территории современной Дании благодаря торговым маршрутам того времени.

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Почему клад закопали

Точно установить причину, по которой серебро оказалось под землей, археологи пока не могут. Место находки расположено на уже застроенной территории, поэтому провести там масштабные раскопки невозможно.

Исследователи предполагают, что неподалеку в прошлом могло существовать поселение или проходить важный путь. В то же время не исключено, что владелец намеренно спрятал ценности в более отдаленном месте.

Район Ребильда уже известен археологам благодаря находкам времен викингов. В 1971 году там обнаружили около 4 килограммов серебра, которое получило название клад Ребильда. А всего два месяца назад неподалеку, в районе Рольда, археологи нашли шесть хорошо сохранившихся золотых браслетов того же периода.

Новая находка стала крупнейшим серебряным кладом эпохи викингов, когда-либо найденным в Дании.

Напомним, недавно нашли орудия труда возрастом 500 тысяч лет: уникальная находка в Англии и Греции.

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