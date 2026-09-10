Кто такой цадик Нахман: почему его считали чудаком и преследовали

Ежегодно на Рош га-Шана, еврейский Новый год, в Умань приезжают десятки тысяч хасидов, чтобы помолиться у могилы цадика Нахмана из Брацлава.

Именно Новый год цадик считал своим любимым праздником и призывал последователей проводить его вместе с ним.

Но кем был цадик, ради которого люди преодолевают тысячи километров, какой была его жизнь и почему его учение до сих пор имеет такое влияние — рассказываем о Раби Нахмане.

Кто такой цадик Нахман и чему он учил

Раби Нахман из Брацлава родился в 1772 году. Его мать Фейга была внучкой Баал Шем Това, основателя хасидского движения.

Вдохновленный примером деда, Нахман также решил искать собственный духовный путь. Уже в молодости он основал практику, которая стала одним из признаков брацлавской традиции — личный разговор с Богом.

Нахман обращался к Богу так, как человек говорит с заботливым отцом: на родном языке, идише, он со слезами рассказывал о своих переживаниях и просил о том, в чем нуждался.

В возрасте 13 лет, после достижения религиозного совершеннолетия, Нахман был обручен с Сашей, дочерью раввина Эфраима — зажиточного землевладельца. Она родила ему восемь детей, четверо из которых умерли. Да и Саша была больна туберкулезом и рано ушла из жизни.

Нахман легко общался с простыми людьми, но близкое окружение часто воспринимало его как чудаковатого или неразумного человека. Его критиковали даже члены собственной семьи и известные хасидские авторитеты.

Поскольку цадик поощрял своих последователей открыто и без прикрас рассказывать Богу о собственных грехах, их несколько пренебрежительно называли видуйниками — то есть “исповедниками”.

В возрасте 26 лет раввин отправился в путешествие в Святую Землю, которое стало настоящим приключением. Он посетил хасидские общины Хайфы, Тверии и Цфата, а когда отправился обратно, в Анкаре едва не попал в осаду — город штурмовали войска Наполеона. А на обратном пути пережил сильную бурю. Позже Нахман считал свои злоключения во время путешествия важным духовным опытом.

Он имел меланхоличный характер, но считал, что человеку нужно преодолеть печаль: “Борись изо всех сил, чтобы быть счастливым всегда”, — говорил он.

Как умер цадик Нахман

В 1807 году, по дороге из Златополя в Брацлав, цадик проезжал через Умань. В Златополе его преследовали, а в Брацлаве его ждали последователи.

Остановившись в Умани, Нахман отправился на старое еврейское кладбище, где в двух курганах были похоронены евреи, погибшие во время жестокой резни 1768 года, устроенной гайдамацкими отрядами Ивана Гонты.

По преданию, именно там он произнес: Хорошо бы лежать здесь. Через три года, в 1810 году, болезнь цадика обострилась — и 38-летний раввин умер от туберкулеза. Он был похоронен в Умани именно на том кладбище, рядом с жертвами резни.

После его смерти Умань стала одним из главных мест паломничества брацлавских хасидов, особенно на Рош га-Шана. Традиция приезжать к могиле цадика сохранилась и по сей день.

Что еще стоит знать о том, почему цадик Нахман похоронен в Умани — читай в нашем другом материале.

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