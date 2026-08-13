Стиль жизни

Полное солнечное затмение 12 августа: эффект бриллиантового кольца и впечатление очевидцев

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 августа 2026, 14:00 3 мин.
Полное солнечное затмение 12 августа
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь