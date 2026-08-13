Полное солнечное затмение 12 августа: эффект бриллиантового кольца и впечатление очевидцев

Небо над Европой 12 августа превратилось в гигантский космический кинотеатр. Миллионы людей от Мадрида до Рейкьявика, затаив дыхание, наблюдали за одним из самых впечатляющих астрономических явлений — полным солнечным затмением.

Пока в одних странах солнце полностью исчезло за диском Луны, украинцы ловили его осколки на западе и в центре страны.

Испанский восторг и бриллиантовое кольцо

Эпицентром события стала Испания. Здесь затмение встречали настоящими овациями. В Мадриде люди выходили на улицы и крыши домов, чтобы увидеть редкий эффект бриллиантового кольца — яркую вспышку последнего луча солнца перед полным погружением в темноту.

37-летний Карлос, колумбиец, переехавший в Мадрид, поделился своим восторгом с Reuters:

— Это превзошло все мои ожидания. Видеть отражение затмения в воде бассейна было просто невероятно. Такое не забывается никогда.

Власти Испании не прогадали со ставкой на астротуризм: страна ожидала приезда около 10 миллионов иностранцев. Горная обсерватория в Аркос-де-лас-Салинас стала настоящей меккой для ученых и энтузиастов.

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Семь десятилетий ожидания

Не менее драматичным было событие в Исландии, где полного затмения не видели долгих 72 года. Также за небесным шоу следили жители Франции, Германии, Великобритании и Чехии. Хотя в этих странах фаза была разной, ажиотаж вокруг события объединил всю Европу.

Хотя Украина оказалась вне зоны полной темноты, жители западных и части центральных областей все же смогли прикоснуться к космическому чуду.

Самыми удачливыми оказались жители Закарпатья. В Ужгороде Луна закрыла солнечный диск почти на 43%. Максимальная фаза там наступила в 20:47, как раз перед самым закатом, что добавило зрелищу особенный золотистый оттенок.

В других городах тоже создавали атмосферу:

Во Львове сотни людей собрались на Лысой горе с телескопами и специальными очками;

Франковцы оккупировали Вовчинецкие горы, чтобы поймать лучший ракурс на надкушенное солнце;

В Ровно и части центральных регионов затмение также было заметным, хотя и с меньшей фазой.

Несмотря на то, что Луна лишь частично прикрыла солнце для украинцев, социальные сети мгновенно заполнились фотографиями небесного серпа. Для многих это стало поводом хотя бы на несколько минут отвлечься от обыденности и заглянуть в бескрайний космос.

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