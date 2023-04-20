Так что же это было? Что такое метеорит и в чем его разница между метеороидом и метеором

Диана Просяник, практикант сайта 20 апреля 2023, 19:30
что такое метеорит
Фото: Pexels

Больше новостей
выплаты за погибшего военного
Имеешь право на еще один вид помощи. Как получить выплаты за погибшего военного и кто это может сделать
Як почистити срібло
Думаешь, твои украшения больше не красивые? Расскажем, как почистить серебро в домашних условиях
Скільки Росії коштує Крим — Таміла Ташева про ситуацію на півострові
Их “туристы” вредят местным: во сколько России обходится Крым и какая ситуация на полуострове сейчас
Сир
Чем заменить маскарпоне: держи список самых подходящих продуктов
Смотреть больше

Материалы по теме

Спалах у небі над Києвом:
ПВО, спутник или, может, НЛО? Загадочные вспышки над Киевом: что известно на этот момент

Видео
0:12:01
Скільки Росії коштує Крим — Таміла Ташева про ситуацію на півострові

Их “туристы” вредят местным: во сколько России обходится Крым и какая ситуация на полуострове сейчас
0:04:47
Водополье в Украине
Вода уходит. Какая ситуация с водопольем в Киевской области сегодня
0:08:28
Эвакуация из Бахмута
Сложно добраться до детей: Верещук о принудительной эвакуации из Бахмута и мгновенных выплатах для ВПО
0:06:14
Комісія мінкульту у Києво-Печерській лаврі: як проходить робота
Уж бы закончили, если бы не мешали! Как работает комиссия Минкульта в Киево-Печерской лавре
0:02:32
Історія коменданта спорожнілих висоток
Смотритель разрушенного Гуляйполя: история коменданта опустевших высоток изувеченного города
0:03:58
Як поляки допомагають Україні: ініціатива Team Krakow dla Ukrainy
Не можем смириться с тем, что творит Россия! Волонтёры из Польши передали более 200 тонн помощи
0:01:46
Спалах у небі над Києвом:
ПВО, спутник или, может, НЛО? Загадочные вспышки над Киевом: что известно на этот момент
Карта бойових дій в Україні
Тактика окупантов — живой щит из коллаборантов: карта боевых действий в Украине 20 апреля в режиме онлайн
0:04:05
Мосьпаново
Несколько дней под оккупацией — год без света. Как живет Мосьпаново в Харьковской области сейчас
0:15:16
Олексій Афанасьєв
Пошел в ТрО с двумя кумовьями, а теперь они его ангелы-хранители… История добровольца, спасшего сотню жизней
Больше видео
Як почистити срібло
Читать дальше
Думаешь, твои украшения больше не красивые? Расскажем, как почистить серебро в домашних условиях

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь