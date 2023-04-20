Так что же это было? Что такое метеорит и в чем его разница между метеороидом и метеором

Ночью, 19 апреля, над Киевом заметили странный объект, который ярким зеленым светом осветил небо. У пользователей сети сразу появилось куча догадок, что же это могло быть: спутник NASA, ПВО, метеорит и даже НЛО.

Но все эти версии опровергли представитель воздушных сил Юрий Игнат и космическое агентство NASA, кроме космического тела, что вероятно и стало причиной яркой вспышки. Поэтому, предлагаем сегодня разобраться что такое метеорит, какие их виды существуют и в чем разница метеорита, метеора и метеороида.

Что такое метеорит

Метеорит — это космическое тело небольшого размера, упавшее на поверхность Земли или на любое другое космическое тело. Они могут иметь разный размер: от нескольких миллиметров до нескольких километров, а состоять из различных материалов, например, камень, металл и сплавы.

Виды метеоритов

Выделяют три наиболее распространенных вида метеоритов. Основное отличие: разница в составе, структуре и происхождении космического тела.

Каменные метеориты. Они состоят из горных пород, в основном состоящих из силикатных материалов. Железные метеориты. Этот тип метеоритов состоит преимущественно из железо-никелевого сплава. Каменно-железные метеориты. Это космические тела, состоящие из большого количества как камня, так и металла.

В чем разница между метеоритом, метеором и метеороидом

Давайте разберем эти понятия более подробно. Начнем с метеороида.

Метеороид — это твердое каменное или металлическое тело, находящееся в космосе. Грубо говоря, это космические камни. Размер метеороидов варьируется от пылинок до небольших астероидов.

В момент, когда метеороид входит в атмосферный слой нашей планеты, он становится метеором, начинает гореть вследствие трения с воздухом. Собственно это и создает яркий свет и след в небе, который могли видеть жители Киевщины этой ночью.

То есть метеор — это процесс падения метеороида на поверхность Земли или любой другой планеты или звезды, сопровождающийся сгоранием космического камня и ярким светом.

И если он в процессе падения полностью не сгорит и упадет на землю — это и будет метеоритом.

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