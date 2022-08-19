Космическая покупка: что известно о спутнике компании ICEYE, на который собрали украинцы

Исторические шаги делаются медленно и довольно взвешенно. Сначала Сергей Притула с украинцами насобирал за три дня 600 миллионов гривен, затем компания Baykar предоставила бесплатно Байрактары, на которые собирались средства.

Однако настоящей вишенкой на торте стала новость, что теперь за эти деньги удалось приобрести уникальный спутник компании ICEYE. Как отметил благотворитель, это существенно поможет нашим защитникам в подготовке оперативных операций.

Сегодня еще одно яркое событие в новейшей истории Украины! – пишет Сергей Притула.

Но, несмотря на огромную радость и бесчисленное количество шуток в соцсетях, появилось немало вопросов. В частности, как работает этот спутник и как он пригодится украинским защитникам.

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Поэтому Сергей Притула на своей странице после сообщения о покупке спутника, объяснил все подробности, которые нужно знать украинцам о спутнике компании ICEYE.

Зачем украинским военным нужен спутник

Конечно, западные партнеры пытаются помогать Украине как оружием, так и снимками из космоса. Однако скорость передачи данных может занимать немало времени.

Теперь, когда у Украины есть собственный спутник, этот процесс передачи данных с момента, когда сделан снимок, до получения его военными подразделениями, сокращается до нескольких часов.

Кроме того, снимки можно получать непрерывно, в круглосуточном режиме и при любых условиях, несмотря на дождь, снег, туман, задымленность и пыль.

Эти снимки помогают лучше планировать операции, а следовательно, более эффективно уничтожать врага.

Как часто пролетает спутник над Украиной

Спутник компании ICEYE пролетает над территорией Украины дважды в день. При этом все снимки, которые он делает, получает исключительно украинская сторона и больше никто.

В то время когда спутник не находится над Украиной, снимки нашей территории мы получаем благодаря доступу к созвездию SAR спутников компании ICEYE. Благодаря этому мы имеем все необходимые данные в любое время.

Как работает спутник компании ICEYE

Спутник, теперь принадлежащий Украине, может подсвечивать поверхность земли собственными радиоволнами, как вспышка на камере. Это позволяет делать снимки в любую погоду и в любое время.

Кроме того, разрешение спутника составляет от 0,5 до 1 метра. Один такой снимок может охватить площадь до 225 квадратных километров.

Какие условия владения Украиной спутником

В соответствии с соглашением, украинская сторона получает и спутник, и доступ в базу данных созвездия спутников.

То есть приобретенный спутник остается в полной собственности Украины, пока он сможет функционировать на орбите. Если он сломается до истечения гарантированного срока эксплуатации, то компания предоставит нашему государству такой же спутник в собственность.

Также со временем будет осуществлена ​​перерегистрация спутника на Украину. Однако это может занять некоторое время. Но, несмотря на все юридические вопросы, именно наше государство остается полным владельцем спутника.

Владельцем спутника является Украина и именно украинская сторона определяет, что и когда он снимает, а также в каком формате и спектре мы получаем данные.

А пока украинцы пытались догадаться, на что пойдут собранные средства, Сергей Притула рассказал Вікнам в эксклюзивном интервью, на что еще будет собирать деньги его команда.

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