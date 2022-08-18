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Бавовны будет много! Сергей Притула о том, куда пойдут деньги с Байрактаров и чем живет в военное время

Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 18 августа 2022, 15:05
Сергій Притула - інтерв'ю
Фото: Facebook

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