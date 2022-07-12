Леся Никитюк о том, изменило ли ее волонтерство, работе приюта и невероятной помощи людей

Телеведущая Леся Никитюк с начала полномасштабного вторжения начала заниматься волонтерством и открыла приют для переселенцев в Хмельницком. Она рассказала о его работе, почему закрылся и как дальше помогает людям.

— С чего началась ваша волонтерская деятельность в начале полномасштабного вторжения России в Украину?

— Начну, наверное, с того, как мне пришлось покинуть Киев в результате полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Я приехала в Хмельницкий к родителям. Даже не было ни единой мысли, чтобы поехать куда-то за границу. Потому что мы патриоты своего государства, своего дома, своего огорода, своего города.

Я принялась искать возможность и варианты, как помогать. И собственно из-за большого потока людей через мой город все сложилось так, что быстро организовали приют в Хмельницком. Один из многих, кстати. На тот момент уже много приютов функционировало в городе, но огромный поток людей говорил нам о том, что нужно еще создавать дополнительные места, чтобы человек мог отдохнуть, оправиться от шока, поесть.

Сейчас также смотрят

Либо человек двигается дальше, либо он остается у нас. Нам нужно искать, где его разместить, найти квартиру, дом.

Приют организовали с помощью и с разрешения нашего городского головы. Сразу подключился директор моей школы. Люди начали сносить с соседних домов матрасы. Я покупала другую часть. Мы вынесли все парты. Поступил в работу штат работников кухни, которым я просто кланяюсь за работу.

Приют начал функционировать с 8 марта. За этот период мы приютили почти 3000 человек, около 320 детей и точно 84 животных, — рассказала телеведущая.

Леся Никитюк сказала, что часть средств выделяла со своего бюджета, ведь было много проектов на телевидении и рекламных контрактов. Ее так воспитали, что нужно помогать. Однако не обошлось без помощи других людей.

— Одни везли свиней, другие — картошку. Колбасу привозил Каменец-Подольский мясокомбинат. Спрашивали: “Леся Ивановна, сколько тебе нужно колбасы людям на бутерброды?”

Каждый месяц приходилось покупать все меньше. В основном это молочка, яйца, сладости детям, чай, кофе, растительное масло, сахар, соль и т.д.

Можете себе представить, 4 млн подписчиков и почти 3 млн ежедневно благодарили за помощь. Одна женщина из Эстонии организовала около 300 ящиков детского питания, высланных на координационный штаб наш.

Вторая подписчица из Швейцарии прислала просто несколько ящиков панеттоне — это итальянский десерт, как наша паска. Буквально два дня назад я получила 68 кг продуктов от подписчицы из Испании, которая передает вкусности: оливки, колбаса испанская, тунец консервированный, сладости детям и т.д.

Это магия, это энергия, это наш боевой дух! Наша украинская просто непревзойденная генетика.

Я даже с Сергеем Притулой говорила, и он так же говорит: “Просто какой-то дядя приходит, говорит, хочу дать тебе деньги на фонд. Отправляю охрану, приносят $80 тыс.”. И это у всех такие истории, понимаете. Мне не деньгами давали помощь, но давали тонны воды!

Даже сегодня, когда на днях наш приют закрылся, я могу продолжить функционировать из тех продуктов, которыми помогают бренды, помогают люди. Я рассылаю продуктовые наборы каждую неделю.

— Почему приют закрылся и какие дальнейшие планы по вашей помощи?

— Основная причина — существенно уменьшился поток людей. Все, кто жил у нас, постепенно нашли отдельные дома, квартиры. Мы помогали в этом, то есть мы всех расселили. У нас же был временный приют, у нас не могли люди жить постоянно. Вы же понимаете, что одно дело спать на матрасе, где в комнате еще 10-20 незнакомых людей, а другое — жить в отдельном помещении, доме, квартире.

— Что дальше будет? Вы с ними будете поддерживать как-то связь или будете помогать другим людям? Ибо опять-таки вы говорите, что эта помощь отовсюду продолжает поступать, и я понимаю, что хочется помочь всем и как можно больше.

Не то что хочется, это наша обязанность. Люди это чувствуют и не останавливаются.

— Мы продолжаем функционировать, но немного иначе. Как все будет происходить? Так, как происходило раньше. Одна работа проводилась в приюте, другая — по военной амуниции. Еще одна работа — это Telegram-канал, в котором мои SMM-менеджеры, мои друзья каждый день принимают заявки от людей, которым нужны те же продуктовые наборы, памперсы детям.

То есть, мы продолжаем функционировать следующим образом: рассылаем раз в неделю продуктовые наборы. Новой почтой, я развожу людям, живущим в Хмельницкой территориальной общине, в те семьи, которые непосредственно из нашего приюта. Они постоянно получают такие вот продуктовые наборы.

— Чем для вас стал приют и как изменило вас волонтерство?

Для меня это путь, другого которого я не вижу и не представляю, и не хочу. Мне реально нравится, правда!

Я в прошлом спортсменка. Меня очень закалил спорт, плотный график, я очень быстро абстрагируюсь и адаптируюсь. Я всегда жила по совести. Возможно, в своих каких-то разговорах не всегда руководствуюсь терминами, доводами, словами, но я всегда жила по ощущению: что можно делать, а что нет. Если я спокойно сплю, значит, я все делаю правильно. Если у меня уходит сон, я не сплю, значит я что-то делаю неправильно. Так было как до войны, так и сейчас. В этом я не изменилась.

— Вернется ли Леся Никитюк на телеэкраны?

— Что касается проектов… Да, будет проект! (загадочно улыбается). Открою вам небольшой секрет, мы сейчас готовим к съемке третий сезон ЛеМаршрутки. Все, что я увидела, этот нелегкий путь, все это мы покажем в третьем сезоне. Если обстрелянная маршрутка все же заведется и поедет, а она поедет.

У меня были переселенцы, две семьи очень хороших из Бучи. У них свои СТО. Благо, каким-то образом там основная часть техники выжила, и они пообещали поставить на колеса нашу маршрутку.

Я всегда вела такой положительный образ жизни, и я уже не раз говорила, что юмор спасает от всяких депрессий. Но сейчас я не хочу шутить, я хочу сказать, что, возможно, и не нужно говорить, потому что это знает каждый украинец и каждая украинка — люди, мы непобедимы. Так будет.

Я понимаю, что это постоянно звучит набор фраз: “нас не преодолеть”, “мы сильны”, “мы непобедимы”, но я их буду повторять! Потому что оно так и есть! Посмотрите, сколько месяцев мы все боремся, и просто… Мы будем бороться до конца! А потом будем праздновать победу!

Украинцам помогают все, в том числе многие поляки. Ранее в своем интервью польский волонтер Адриан Цебуля рассказал о поддержке поляков.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!