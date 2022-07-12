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Леся Никитюк о том, изменило ли ее волонтерство, работе приюта и невероятной помощи людей

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 12 июля 2022, 16:00
Леся Нікітюк про волонтерство
Фото: Instagram

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