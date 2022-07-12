Інтерв'ю
Ексклюзив

Леся Нікітюк про те, чи змінило її волонтерство, роботу прихистку та неймовірну допомогу людей

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 12 Липня 2022, 16:00
Леся Нікітюк про волонтерство
Фото: Instagram

Ексклюзиви
Історія координаторки Оксани та її волонтерський осередок у Миколаєві
Дуже ризикуємо, але хто, як не ми: історія координаторки Оксани та волонтерського осередку Миколаєва
Леся Нікітюк про те, чи змінило її волонтерство, роботу прихистку та неймовірну допомогу людей
Всесвітній день бортпровідника: український стюард про роботу під час війни, традиції та будні авіапрацівників
Леся Нікітюк про те, чи змінило її волонтерство, роботу прихистку та неймовірну допомогу людей
Творчість — найкращий інструмент виверження емоцій. Щире інтерв’ю Alina Pash про музику, критику та особисте
Діти війни
Діти війни. Як працювати з ними, аби Україна мала здорову та стійку молодь?
Дивитись більше

Більше новин
Часів Яр
Жахлива трагедія у Часовому Яру: під завалами будинку знаходять нових жертв
Леся Нікітюк про те, чи змінило її волонтерство, роботу прихистку та неймовірну допомогу людей
Так смачно, що можна знепритомніти! Три рецепти для сімейної вечері від Ектора Хіменеса-Браво
Всесвітні ігри-2022
Нація переможців: українець здобув унікальну нагороду на Всесвітніх іграх-2022
Ектор Хіменес Браво влаштував змагання у Залізному містечку
МастерШеф приїхав до Ірпеня: Ектор Хіменес Браво влаштував змагання у Залізному містечку
Дивитись більше

Матеріали по темі

Часів Яр
Жахлива трагедія у Часовому Яру: під завалами будинку знаходять нових жертв
Ектор Хіменес Браво влаштував змагання у Залізному містечку
МастерШеф приїхав до Ірпеня: Ектор Хіменес Браво влаштував змагання у Залізному містечку
Історія координаторки Оксани та її волонтерський осередок у Миколаєві
Дуже ризикуємо, але хто, як не ми: історія координаторки Оксани та волонтерського осередку Миколаєва
Грошова допомога від ООН
Українці можуть отримати додаткові виплати від ООН. Розповідаємо, як оформити допомогу

Відео
0:02:03
Часів Яр

Жахлива трагедія у Часовому Яру: під завалами будинку знаходять нових жертв
Всесвітні ігри-2022
Нація переможців: українець здобув унікальну нагороду на Всесвітніх іграх-2022
0:04:15
Ектор Хіменес Браво влаштував змагання у Залізному містечку
МастерШеф приїхав до Ірпеня: Ектор Хіменес Браво влаштував змагання у Залізному містечку
0:04:26
10-річна чемпіонка з шашок Валерія Єжова грає заради ЗСУ
Збирає гроші для ЗСУ просто неба, її ніхто не може перемогти! Десятирічна чемпіонка світу з шашок розчулила Притулу до сліз
0:03:36
Іпотерапія для українських військових
Іпотерапія для українських військових: як їзда верхи допомагає бійцям ЗСУ повернути здоров’я
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 12 липня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 12 липня
0:12:04
Чому курс стрімко летить вгору
37 гривень за долар в обмінниках: чому курс стрімко летить вгору
0:02:58
Українці з окупації
Щовечора прощалися один з одним та плакали, коли побачили український прапор. Історії українців з окупації
Українські військові про те, чому не треба карати відправкою на фронт
Це пережиток СРСР! Українські військові про те, чому не треба “карати” відправкою на фронт
0:02:58
Харків 11 липня
Чому я його не затягнула… Люди розповідають про трагічний обстріл Харкова та показують наслідки
Більше відео
Історія координаторки Оксани та її волонтерський осередок у Миколаєві
Читати далі
Дуже ризикуємо, але хто, як не ми: історія координаторки Оксани та волонтерського осередку Миколаєва

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь