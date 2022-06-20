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Зупинятись не плануємо, доки Україна не переможе — інтерв’ю з польським волонтером, який їздить на передову 

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 20 Червня 2022, 19:00
Зупинятись не плануємо, доки Україна не переможе — інтерв’ю з польським волонтером, який їздить на передову 
Фото: Facebook

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