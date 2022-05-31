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Ексклюзив

Від Майдану до передової. Як військова медичка Кіра Нечай допомагає рятувати людей

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 31 Травня 2022, 23:00
Від Майдану до передової. Як військова медичка Кіра Нечай допомагає рятувати людей

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