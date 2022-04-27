Три ротації на сході, але такого пекла не бачила! Історія військового медика на позивний Ляля

Військовий медик Тетяна на позивний Ляля на війні не вперше. Цього разу — у складі 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців.

Жінка нагадує: війна почалася ще навесні 2014-го. Але тоді все було інакше.

У мене були 200-ті раніше, але то все було по-іншому. На Сході інша була війна, — каже Тетяна.

Вона наголошує: те, що довелося пережити на Київщині, гірше за пекло. Разом працювали Гради, артилерія, літаки, вертольоти, танки, ще й кулі літали.

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— Це дуже складно, — зізнається медик.

Три ротації на Сході, але, чесно, такого пекла не бачила!

Ляля розповідає, що такої ж думки дотримуються і хлопці-побратими, які на війні з 2014 року.

Про те, як потрапила до 72-ї бригади

До лав 72-ї бригади Тетяна прийшла сама 18 лютого, знаючи, що повномасштабний наступ буде. На “тімбілдінг” у жінки було лише десять днів.

Але коли поруч із тобою побратими — достатньо й одного дня, — каже жінка.

Про загиблого медика Ангеліну

Пригадала військовий медик історію колеги Ангеліни Євдокімової, яку вбили у Тетяни на очах. Це сталося 28 лютого.

Налетіли вертольоти і почали нас розстрілювати.

Поряд з медиками було троє поранених. Одному надавала допомогу Ляля, ще один сказав, що він “легкий”, а третій — кликав по допомогу. Ангеліна одразу вистрибнула до пораненого. І саме в цей час ворожий вертоліт пішов на другий бойовий захід.

Хлопці-військові постраждали від осколків ракети, але ушкодження не були критичними. Один із поранених вже повернувся до лав захисників. Але Ангеліну того дня врятувати не вдалося.

Світла пам’ять захисникам і захисницям, що поклали голови за Україну!

На жаль, це не єдина трагічна історія цієї війни. Читай про ще одного відважного медика: історія Ольги Семидьянової, матері 12 дітей, яка загинула в боях за Україну.