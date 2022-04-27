Рассказы

Три ротации на востоке, но такого ада не видела! История военного медика с позывным Ляля

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 27 апреля 2022, 18:00
Тетяна Ляля військовий медик

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