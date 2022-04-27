Три ротации на востоке, но такого ада не видела! История военного медика с позывным Ляля

Военный медик Татьяна с позывным Ляля на войне не впервой. На этот раз — в составе 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев.

Женщина говорит: война началась весной 2014-го. Но тогда все было по-другому.

У меня были 200-е раньше, но все было по-другому. На Востоке другая была война, — говорит Татьяна.

Она отмечает: то, что пришлось пережить в Киевской области, хуже ада. Одновременно работали вражеские Грады, артиллерия, самолеты, вертолеты, танки, еще и пули летали.

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— Это очень сложно, — признается медик.

Три ротации на Востоке, но, честно, такого ада не видела!

Ляля рассказывает, что такого же мнения придерживаются и ребята, которые на войне с 2014 года.

О том, как попала в 72-ю бригаду

В ряды 72-й бригады Татьяна пришла сама 18 февраля, зная, что полномасштабное наступление будет. На “тимбилдинг” у женщины было всего десять дней.

Но когда рядом с тобой собратья — достаточно одного дня, — говорит женщина.

О погибшем медике Ангелине

Вспомнила военный медик историю своей коллеги Ангелины Евдокимовой. Ее убили на глазах у Татьяны. Это произошло 28 февраля.

Налетели вертолеты и начали нас расстреливать.

Возле медиков было трое раненых. Одному оказывала помощь Ляля, еще один сказал, что он “легкий”, а третий — звал на помощь. Ангелина сразу же отправилась к раненому. И именно в это время вражеский вертолет пошел на второй боевой заход.

Ребята военные пострадали от осколков ракеты, но повреждения не были критическими. Один из раненых уже вернулся в ряды защитников. Но Ангелину в этот день спасти не удалось.

Светлая память защитникам и защитницам, отдавшим жизни за Украину!

К сожалению, это не единственная трагическая история этой войны. Читай о еще одном отважном медике: история Ольге Семидьяновой, матери 12 детей, которая погибла в боях за Украину.